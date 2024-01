Διαδηλώσεις Ισραήλ – ΗΠΑ: Έξαλλος οδηγός σπρώχνει ανθρώπους

Ένα βίντεο καταγράφει τις στιγμές που ένας εξοργισμένος οδηγός βρέθηκε μπροστά από διαδηλωτές κατά του Ισραήλ τη Δευτέρα στο Μανχάταν και βγήκε από το αυτοκίνητό του για να τους αντιμετωπίσει επειδή του έκλειναν το δρόμο. Το βίντεο, που ανάρτησαν οι Writers Against the War on Gaza στο Instagram, καταγράφει τον οδηγό να προσπαθεί να στρίψει στη γέφυρα του Μανχάταν, καθώς οι διαδηλωτές τον προτρέπουν να «τους πατήσει»! «Διακόπτετε την κυκλοφορία, ηλίθιοι! Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, είναι παράνομο!», φωνάζει ο ταραγμένος οδηγός στους διαδηλωτές πριν βγει από το αυτοκίνητό του.

«Είμαι έτοιμος να αρχίσω τις γροθιές… Δεν πρόκειται να τους πατήσω», λέει ο άνδρας καθώς σπρώχνει αρκετούς από διαδηλωτές που εμποδίζουν την πορεία του οχήματός του. «Φύγετε από το αυτοκίνητό μου, έχω μια κόρη στο Μπρούκλιν!», φωνάζει ο άνδρας. «Φύγετε από τη μέση! Πρέπει να πάω σπίτι μου!». Συνεχίζει να φωνάζει καθώς ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητό του και οδηγεί προσεκτικά μέσα από την ομάδα. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που εκατοντάδες διαδηλωτές εμπόδιζαν την κυκλοφορία στις γέφυρες του Μανχάταν, του Γουίλιαμσμπεργκ και του Μπρούκλιν και στη σήραγγα Χόλαντ για να απαιτήσουν κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα.