Τσιτσιπάς για Αντετοκούνμπο: «Είναι ο λόγος που πιέζω τον εαυτό μου να γίνω καλύτερος»

Μετά από την συμμετοχή του στο United Cup με την Εθνική Ελλάδας ο Στέφανος Τσιτσιπάς ταξίδεψε στη Μελβούρνη εκεί όπου στις 14 Ιανουαρίου 2024 αρχίζει το Australian Open. O κορυφαίος Έλληνας τενίστας που το 2023 έφτασε στον τελικό στη Rod Laver Arena είναι από τα φαβορί για διάκριση και φέτος στο AO. Ο έμπειρος τενίστας μίλησε στον «The Guardian» για την πορεία του, τη ζωή του, αυτά που έρχονται και πολλά άλλα ενδιαφέροντα για πρόσωπα που τον εμπνέουν.

Χαρακτήρισε τον εαυτό του «late bloomer», δηλαδή ένα άνθος που αργεί να ωριμάσει και σημείωσε ότι έχει ακόμη χρόνο για να δείξει αυτά που θα ήθελε στο τένις. Ρωτήθηκε για τον Αλκαράζ που έχει ήδη 2 Grand Slam και τόνισε: «Έχει 2 Slam απέναντι στον Νόβακ και στον Ρουντ. Εγώ περιμένω την ευκαιρία μου. Είμαι 25 χρονών, ακόμα υπάρχει χρόνος. Αλλά δεν είμαι εκείνο το παιδί που κυνηγούσε τις νίκες χωρίς να έχει τίποτα να χάσει. Τώρα υπάρχουν μικρότερα παιδιά από μένα που θέλουν να επιδείξουν τα νέα τους… ‘αυτοκίνητα’. Εγώ πρέπει να δείξω πως είμαι ακόμα εδώ, όπως κάνει ο Novak, πως δεν έχω τελειώσει. Εξακολουθώ να πιστεύω πως και το παλιό μου μοντέλο παραμένει ωραίο. Είναι βίντατζ!».

Stefanos Tsitsipas on Greek TV just now, talking about Giannis Antetokounmpo: “I sent him my congratulations and my best wishes! I am so proud of him and I feel so lucky to have met him. He’s the most humble athlete I have ever met, he inspires me.” pic.twitter.com/fR5EQMQRPX

