Παρί Σεν Ζερμέν: Θετικός ο Μουκιέλε

Επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Νόρντι Μουκιέλε έχει καταθέσει στην Παρί Σεν Ζερμέν η Μπάγερν Μονάχου με την γαλλική ομάδα να είναι θετική στην πώληση του ποδοσφαιριστή αλλά να της κάνει αντιπρόταση η οποία περιλαμβάνει ανταλλαγή παίκτη!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Equipe, η Παρί πρότεινε στην Μπάγερν να μπει στο deal για τον ποδοσφαιριστή το όνομα του Τζόσουα Κίμιχ το συμβόλαιο του οποίου εκπνέει το καλοκαίρι του 2025.

Ο Γερμανός μπακ, ο οποίος αγωνίζεται με μεγάλη ευχέρεια και στο χώρο της μεσαίας γραμμής θέλει να κάνει ένα νέο βήμα στην καριέρα του έπειτα από μία 8ετια στην ομάδα με 367 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και με 41 τέρματα, είναι θετικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης.

Πρόσφατο δημοσίευμα ήθελε τον ποδοσφαιριστή να βρίσκεται στη λίστα τόσο της Μάντσεστερ Σίτι όσο και της Μπαρτσελόνα χωρίς όμως καμία εκ των δύο να προχωρήσει σε κάποια επίσημη πρόταση για την αγορά του. Να σημειωθεί ότι, τη φετινή σεζόν ο 28χρονος Γερμανός άσσος έχει πραγματοποιήσει 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 1 γκολ και 6 ασίστ στο ενεργητικό του.

🚨 PSG are trying to convince Bayern to let go of Joshua Kimmich! 🇩🇪

However, the chances of success are extremely slim.

Luis Enrique is convinced that he is the perfect player to complete his squad. Kimmich’s versatility is highly appreciated.

Privately, the German does not… pic.twitter.com/al4hUvdbK9

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 8, 2024