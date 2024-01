Γουίλιαν Εστεβάο “Μεσίνο”: Μήλον της έριδος ο 16χρονος για τους “μεγάλους”

Τις βάσεις για άλλη μία μεγάλη πώληση μετά απ’ αυτή του Έντρικ στην Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει η Παλμέιρας (παίζοντας στην πρώτη ομάδα και έχει 13 λεπτά συμμετοχής) καθώς στα ραντάρ των ευρωπαϊκών ομάδων βρίσκεται πλέον και ο 16χρονος, γεννημένος στο Σο Πάολο, Γουίλιαν Εστεβάο – με ψευδώνυμο Μεσίνο. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η SUN, μετά από την Μπαρτσελόνα, στη λίστα τους έχουν βάλει τον παίκτη και τρεις αγγλικές ομάδες της Premier League που είναι οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι.

Για τον Εστεβάο ή Μεσίνιο όπως τον αποκαλούν στη Βραζιλία, έντονο ενδιαφέρον εκδήλωσε τον περασμένο χειμώνα και η Παρί Σεν Ζερμέν η οποία μάλιστα επιχείρησε να τον κάνει δικό της πακέτο με τον Έντρικ, πριν αυτός κλείσει στη Ρεάλ, με το deal όμως να μην προχωρά.

Ο Εστεβάο αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 10.000.000 ευρώ με αυξητικές τάσεις.

