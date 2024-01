Χρυσές σφαίρες 2024 – εμφανίσεις: Η Άντερσον εμφανίστηκε με το πιο ανατρεπτικό φόρεμα

Η Τζίλιαν Άντερσον, η πρωταγωνίστρια του «Sex Education», παρέμεινε στη θεματική της επιτυχημένης σειράς του Netflix με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών, το βράδυ της Κυριακής 7 Ιανουαρίου. Η 55χρονη εντυπωσίασε με ένα στράπλες ιβουάρ φόρεμα, το οποίο είχε κεντημένα σχέδια από γυναικεία αιδοία. «Έχει κόλπους πάνω του», δήλωσε στο Deadline η Βρετανίδα ηθοποιός, εξηγώντας ότι επέλεξε να το φορέσει «για τόσους πολλούς λόγους». Επίσης, είπε στο PEOPLE ότι το φόρεμα είναι εμπνευσμένο από το λουλούδι παιώνια. Κάθε μοτίβο στο φόρεμα Gabriela Hearst χρειάστηκε 3,5 ώρες για να κεντηθεί, σύμφωνα με το People. Η ηθοποιός του «Crown» συμπλήρωσε το look με διαμαντένια κοσμήματα και ελαφρά κυματιστά, ανεβασμένα προς τα πίσω μαλλιά και ένα απαλό μακιγιάζ.

Στο «Sex Education», η Άντερσον υποδύθηκε την Τζιν Μίλμπερν, την αυστηρή αλλά στοργική μαμά του πρωταγωνιστή, Ότις Μίλμπερν. Η Τζιν εργάζεται ως σεξοθεραπεύτρια και διοργάνωνε εργαστήρια τέχνης με αιδοία για τους πελάτες της και το σπίτι της ήταν διακοσμημένο με σχέδια από γυναικείους κόλπους. Από τη στιγμή που ανέλαβε τον ρόλο της στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, η ηθοποιός, προωθεί την απελευθέρωση στο σεξ. Η Άντερσον πιστεύει ότι οι σύγχρονες γυναίκες έχουν πολλές αναστολές και δεν μοιάζουν καθόλου με την ηρωίδα της. Γι΄ αυτό και αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο, με σκοπό να καλέσει τους αναγνώστες και κυρίως τις αναγνώστριές της, να μοιραστούν μαζί της τις σκέψεις τους για τη σεξουαλική πράξη.

Σε άρθρο της στη Guardian, η Τζίλιαν Άντερσον έγραψε: «Θέλω γυναίκες σε όλο τον κόσμο, και όλους εσάς που ταυτίζεστε εγγενώς ως γυναίκες τώρα – queer, ετεροφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι, non-binary, τρανσέξουαλ, πολυσυντροφικοί– όλοι εσείς, μεγάλες και μικρότερες, ανεξάρτητα από τη θρησκεία σας, παντρεμένες ή ελεύθερες ή άλλο, να μου γράψετε και να μου πείτε τι σκέφτεσαι όταν ακούτε τη λέξη σεξ. Είτε το κάνετε μόνες σας είτε με σύντροφο, είτε με περισσότερους από έναν.

Πείτε μου. Φαντασιώσεις, απογοητεύσεις, εξερευνήσεις, το “απαγορευμένο”, ήχους, φετίχ, ενοχές. Πενήντα χρόνια μετά, τα όρια έχουν διαγραφεί, όχι περισσότερο από τη δική μας σεξουαλικότητα: BDSM, η σύγχρονη έννοια του φύλου κ.λπ., τα πάντα είναι επιτρεπτά. Είναι οι γυναίκες ακόμα στο σιωπηλό σεξ;». Σύμφωνα με την ίδια, έμπνευση για το νέο της αυτό βήμα αποτέλεσε το βιβλίο της συγγραφέα Νάνσι Φράιντεϊ του 1973 «My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies», το οποίο αποτελεί μια συλλογή από προσωπικές επιστολές, κασέτες και συνεντεύξεις για το σεξ.

Όπως ανέφερε, της έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο καταπιεσμένοι σεξουαλικά ήταν πολλοί από τους ανθρώπους στο βιβλίο της Φράιντεϊ συγκριτικά με τη σεξουαλικότητα στον 21ο αιώνα. «Σήμερα, δόξα τω Θεώ, ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα» γράφει στην πορεία και τέλος, έκανε μία αναφορά στη σειρά «Sex Education». «Δείχνουμε χαρακτήρες που παλεύουν με τις σεξουαλικές τους σχέσεις, αλλά είναι αρκετά γενναίοι να μιλήσουν γι’ αυτό με τους εραστές και τους συντρόφους τους, ώστε να πάρουν αυτό που χρειάζονται σεξουαλικά. Η εκπομπή τα βάζει όλα στο τραπέζι και κάνει εντάξει να μιλήσουμε για αυτό» είπε.

(WATCH) Gillian Anderson explains why she’s wearing a gown emblazoned with embroidery featuring female anatomy as a way of protesting restrictions to female rights #GoldenGlobes pic.twitter.com/fcJ6CFW3ha

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 7, 2024