Τζένιφερ Λόρενς – Έμα Στόουν Χρυσές Σφαίρες: Η.. ευτυχώς αστεία “απειλή”

Η Τζένιφερ Λόρενς απείλησε πως θα σηκωνόταν να φύγει εάν δεν κέρδιζε χθες το βράδυ το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Ευτυχώς, όμως, η διάσημη ηθοποιός αστειευόταν, καθώς τελικά δεν προχώρησε σε αυτή την κίνηση μόλις ανακοινώθηκε το όνομα της φίλης της, Έμμα Στόουν.

Συγκεκριμένα, όταν ακούστηκε το όνομα για την κατηγορία «Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία – μιούζικαλ ή κωμωδία», η 33χρονη Τζένιφερ Λόρενς κοίταξε την κάμερα και είπε: «Αν δεν κερδίσω, θα φύγω».

Λίγα λεπτά αργότερα η φίλη της, Έμμα Στόουν, ανακοινώθηκε ως νικήτρια για την ερμηνεία της στην ταινία «Poor Things», ωστόσο η Τζένιφερ Λόρενς δεν φάνηκε να ζηλεύει και δεν προχώρησε φυσικά σε αποχώρηση. Αντιθέτως, χειροκρότησε με ενθουσιασμό την Έμμα και φάνηκε να φωνάζει «Oh Mother!» για να υποστηρίξει τη σταρ.

Άλλες υποψήφιες για το βραβείο της συγκεκριμένης κατηγορίας ήταν η Φαντασία Μπαρίνο για το «The Color Purple», η Νάταλι Πόρτμαν για το «May December», η Άλμα Πόιστι για το «Fallen Leaves» και η Μάργκοτ Ρόμπι για το «Barbie».

she’s so real and look how happy she was for emma stone even tho she lost pic.twitter.com/RK7G0mpej5

— ً (@tylerduran21) January 8, 2024