Λάνθιμος – Χρυσές Σφαίρες 2024: Το ευχαριστώ της Έμα Στόουν

Ο Γιώργος Λάνθιμος και το «Poor Things» πρωταγωνίστησαν στην τελετή απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες 2024, με την ταινία να βραβεύεται ως η καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ και τη «μούσα» του Ελληνα σκηνοθέτη, Έμα Στόουν, να λαμβάνει το βραβείο του Α΄ Γυναικείου ρόλου για τον ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ. Στον λόγο της, λίγο αφού πήρε στα χέρια της το χρυσό αγαλματίδιο, η Έμα Στόουν ευχαρίστησε πρώτα τους συμπρωταγωνιστές της και τον σεναριογράφο της σειράς. Τελευταίο, ευχαρίστησε τον Γιώργο Λάνθιμο, τονίζοντας, πόσο ευγνώμων είναι που τον γνώρισε. «Γιώργο, θα είμαι πάντα ευγνώμων για τη γνωριμία μας» του είπε, μεταξύ άλλων. Πιο αναλυτικά, η Έμα Στόουν είπε απευθυνόμενη στους Γουίλεμ Νταφόε, Μαρκ Ράφαλο και Ράμι Γιούσεφ: «Γουίλεμ, Μαρκ, Ράμι, κάνατε κάθε μέρα μια απόλυτη χαρά και το ίδιο και το υπόλοιπο απίστευτο καστ μας».

👏 We can’t clap loud enough! Congratulations Emma Stone on your WIN for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy! 👏 #GoldenGlobes pic.twitter.com/swrlOLz462

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024