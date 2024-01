Γερμανία αγρότες: Εβδομάδα κινητοποιήσεων λόγω περικοπών στις επιδοτήσεις -Δείτε live

Οι Γερμανοί αγρότες ξεκίνησαν νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, εβδομάδα κινητοποιήσεων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχέδια σταδιακής κατάργησης των γεωργικών επιδοτήσεων, καθώς η κυβέρνηση συνασπισμού επιβάλλει δημοσιονομικές περικοπές. Κομβόι τρακτέρ και φορτηγά, κάποια με πανό διαμαρτυρίας που έγραφαν «χωρίς αγρότες, χωρίς τρόφιμα, χωρίς μέλλον», έκαναν την εμφάνισή τους στους γερμανικούς δρόμους σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Στο Βερολίνο, μια σειρά από δεκάδες τρακτέρ απέκλεισε την κεντρική λεωφόρο που οδηγεί στην Πύλη του Βρανδεμβούργου. Σύμφωνα με αναφορές της αστυνομίας, δρόμοι και παρακαμπτήριες οδοί είχαν αποκλειστεί σε πολλά σημεία σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά την πρωινή ώρα αιχμής.

Οι αγρότες έχουν υποσχεθεί να αποκλείσουν τις κύριες οδούς κυκλοφορίας και εφοδιασμού μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς προειδοποιούν ότι ο τερματισμός των φορολογικών ελαφρύνσεων θα θα οδηγήσει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες. Ο επικεφαλής της γερμανικής ένωσης αγροτών DBV, Joachim Rukwied, κάλεσε το κοινό να σταθεί στο πλευρό των αγροτών σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα. «Δεν θέλουμε να χάσουμε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού», δήλωσε στο περιοδικό Stern, διευκρινίζοντας ότι οι αγρότες «δεν θα αποδεχθούν τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις φόρων στον αγροτικό τομέα».

Οι αντιδράσεις των αγροτών την περασμένη εβδομάδα ώθησαν τον συνασπισμό του καγκελάριου Ολαφ Σολτς, ο οποίος τρέχει για να ολοκληρώσει το σχέδιο προϋπολογισμού του 2024, που καθυστέρησε λόγω δικαστικής απόφασης, να προβεί σε απροσδόκητες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των σχεδίων για περικοπές στις γεωργικές επιδοτήσεις. Αντί να τερματιστεί απότομα η φοροαπαλλαγή των αγροτών για το αγροτικό ντίζελ, η επιδότηση θα μειωθεί κατά 40% φέτος, κατά 30% το 2025 και θα τερματιστεί από το 2026. Η κυβέρνηση εγκατέλειψε επίσης τα σχέδια για την κατάργηση της προνομιακής μεταχείρισης στη φορολογία οχημάτων για τη δασοκομία και τη γεωργία.

#BREAKING #GermanFarmers One more footage of the ongoing farmers’ protests in Berlin, Germany. pic.twitter.com/3CjW7897DO

— The National Independent (@NationalIndNews) January 8, 2024