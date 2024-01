Independent για σκάνδαλο Επστάιν: Νέα στοιχεία εμπλέκουν Κλίντον και πρίγκιπα Άντριου

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία σχετικά με ερωτικές κασέτες στις οποίες εμπλέκονται ο Μπιλ Κλίντον και ο πρίγκιπας Άντριου προκύπτουν από πρόσφατα δικαστικά έγγραφα που αποκαλύφθηκαν και αφορούν τον Τζέφρι Επστάιν. Υπενθυμίζεται ότι, προ ημερών, στην φως της δημοσιότητας βρέθηκαν πλέον εκατοντάδες σελίδες εγγράφων που αποκαλύφθηκαν από αγωγή που συνδέεται με τον κατηγορούμενο για σωματεμπορία Τζέφρι Επστάιν, με τη λίστα να περιλαμβάνει από διεθνείς ηγέτες μέχρι και διάσημους μάγους.

BREAKING: Court documents allege sex tapes taken of Prince Andrew, Bill Clinton and Sir Richard Branson by Jeffrey Epstein.

— Sky News (@SkyNews) January 8, 2024