Μπαρτσελόνα: Ελέγχει παίκτη που είναι ελεύθερος 6 μήνες

Δειλά δειλά τσεκάρει την αγορά η Μπαρτσελόνα εν όψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου βλέποντας περίπτωσεις οικονομικά εφικτές που δεν θα την βάλουν σε μπελάδες με το FFP. Σύμφωνα με την SPORT, μία απ’ αυτές είναι η περίπτωση του Τζέσι Λίνγκαρντ ο οποίος παραμένει ελεύθερος μετά από την αποχώρησή του από την Νότιγχαμ Φόρεστ το περασμένο καλοκαίρι.

Πλέον, προπονείται μόνος στο Ντουμπάι και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Μπαρτσελόνα να τον έχει ψηλά στη λίστα της καθώς πρόκειται για μία ιδιαίτερα οικονομική περίπτωση.

🚨🔴 Former United Attacker Jesse Lingard has joined Barcelona on a short term deal for the remainder of the season.

Deal completed today, official. pic.twitter.com/nxlbURyBmh

— Fabrizio Romano (@FubrizioRomono) January 8, 2024