Κιλιάν Εμπαπέ: “Καμία συμφωνία για το μέλλον του”

Φωτιά έχουν πάρει και πάλι τα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του Κιλιάν Εμπαπέ μετά από το δημοσίευμα του FootMercato που θέλει τον Γάλλο να τα έχει βρει σε όλα με την Ρεάλ και να γίνεται κάτοικος Μαδρίτης από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Για το μέλλον του Κιλιάν θέλησε να πάρει θέση, σύμφωνα με το RMC SPORT, το περιβάλλον του παίκτη λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως τα δημοσιεύματα δεν ισχύουν καθώς δεν υπάρχει καμία συζήτηση στο τραπέζι.

Άρθρο της γαλλικής “RMC Sport”, που επικαλείται πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου σταρ, αναφέρει ότι “δεν υπάρχει καμία συμφωνία για το μέλλον του Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς δεν έχουν γίνει συζητήσεις γι’ αυτό.

Κανενός είδους επιρροή δεν θα μπορούσε να υπαγορεύσει τον χρόνο των συζητήσεων, των προβληματισμών ή των αποφάσεων του Κιλιάν. Όπως συνέβαινε και πριν από δύο χρόνια, ο Εμπαπέ παραμένει ο “κύριος των ρολογιών”, για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση που είναι αγαπητή στον Εμανουέλ Μακρόν”.

Θυμίζουμε ότι, το συμβόλαιο του Εμπαπέ με την Παρί εκπνέει το καλοκαίρι του 2025 με ειδικό όρο όμως να επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι του 2024 και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

🚨🇫🇷 Kylian Mbappé’s camp statement.

“There’s NO agreement on Kylian future. There have been no discussions about his future”.

“No type of influence could dictate the timing of Kylian’s discussions, reflections, decisions”.@rmcsport @fabricehawkins 📥 pic.twitter.com/5hhweuxT9M

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2024