Σαν Φρανσίσκο: Με ένα τεράστιο δίχτυ θέλουν να βάλουν τέλος στις αυτοκτονίες από την γέφυρα Golden Gate

Ο Κέβιν Χάινς κοιτάζει με θλίψη την τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο. Ηταν μόλις 19 χρονών τον Σεπτέμβριο του 2000 όταν πραγματοποίησε απόπειρα αυτοκτονίας από την εμβληματική γέφυρα. Ο Χάινς πάλευε με τη διπολική διαταραχή και ήταν θαύμα ότι σώθηκε μετά τη βουτιά θανάτου στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, ήταν μία βουτιά η οποία ισοδυναμούσε με πτώση από κτίριο 25 ορόφων. Μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του, ο ίδιος, η οικογένειά του, αλλά και μία ομάδα ανθρώπων που έχασαν δικούς τους ξεκίνησαν έναν αγώνα προκειμένου να αποφευχθούν οι αυτοκτονίες από τη γέφυρα Golden Gate, ωστόσο εδώ και δύο δεκαετίες συναντούσαν την αντίσταση αυτών που δεν ήθελαν να αλλοιώσουν το εμβληματικό ορόσημο με τη σαρωτική θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό και τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Τελικά την Τετάρτη, δικαιώθηκαν, καθώς ανακοινώθηκε πως ειδικά συνεργεία εγκατέστησαν ανοξείδωτα δίχτυα και στις δύο πλευρές της γέφυρας μήκους 1,7 μιλίων (2,7 χιλιομέτρων). Σημειώνεται πως σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει από τότε που άνοιξε η γέφυρα το 1937. «Αν το δίχτυ ήταν εκεί, θα με είχε σταματήσει, θα με είχε απομακρύνει η αστυνομία και δεν θα είχα σπάσει ποτέ τη μέση μου, δεν θα είχα σπάσει τρεις σπόνδυλους», δήλωσε ο Χάινς, ο οποίος τώρα είναι υπέρμαχος της πρόληψης της αυτοκτονίας. «Είμαι τόσο ευγνώμων που μια μικρή ομάδα ομοϊδεατών δεν εγκατέλειψε ποτέ κάτι τόσο σημαντικό».

Τα ειδικά δίχτυα είναι τοποθετημένα 6 μέτρα κάτω από το οδόστρωμα της γέφυρας – δεν είναι ορατά από τα αυτοκίνητα που διασχίζουν τη γέφυρα. Ωστόσο οι πεζοί μπορούν να τα δουν. Κατασκευάστηκαν με ανοξείδωτο χάλυβα ναυτικής ποιότητας που μπορεί να αντέξει στις σκληρές καιρικές συνθήκες, όπως το θαλασσινό νερό, η ομίχλη και οι ισχυροί άνεμοι που συχνά χτυπούν τη γέφυρα Golden Gate. «Έχουμε εγκαταστήσει ένα συνεχές φυσικό φράγμα σε όλο το μήκος της γέφυρας μήκους 1,7 μιλίων στην ανατολική και τη δυτική πλευρά», δήλωσε ο Dennis Mulligan, γενικός διευθυντής της Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District.

Καθώς το έργο πλησίαζε προς την ολοκλήρωσή του το 2023, ο αριθμός των ανθρώπων που αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν, μειώθηκε από τον ετήσιο μέσο όρο των 30 σε 14. Μάλιστα οι απόπειρες που οδήγησαν σε θάνατο ήταν στα σημεία όπου δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Τα δίχτυα έχουν σκοπό να αποτρέψουν ένα άτομο από το να πηδήξει και να περιορίσουν το ποσοστό θανάτου όσων εξακολουθούν να το κάνουν απόπειρα, ωστόσο πιθανότατα θα τραυματιστούν σοβαρά. «Πρόκειται για δίχτυα από ανοξείδωτο ατσάλινο συρματόσχοινο, οπότε είναι σαν να πηδάς σε έναν τρίφτη τυριού», δήλωσε ο Mulligan. «Δεν είναι μαλακό. Δεν είναι από καουτσούκ. Δεν τεντώνεται. Πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι αν έρθουν εδώ, θα πονέσουν αν πηδήξουν», πρόσθεσε. Ηδη οι πυροσβέστες στις κομητείες του Σαν Φρανσίσκο και του Μάριν εκπαιδεύονται ώστε να κατεβαίνουν και να διασώζουν όποιον πηδάει στα δίχτυα.

Από την πλευρά τους οι επικριτές του έργου λένε ότι ξοδεύονται πολλά χρήματα για τα δίχτυα προκειμένου να αποτρέψουν ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να βάλουν τέλος στη ζωή τους και οι οποίοι απλώς θα βρουν άλλη μέθοδο για να το κάνουν. Όμως οι υποστηρικτές των διχτυών, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Bridge Rail Foundation, επικαλούνται μελέτες του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ που δείχνουν ότι οι περισσότεροι επιζώντες δεν θα προσπαθήσουν να αυτοκτονήσουν ξανά. Λένε ότι η διακοπή της εύκολης πρόσβασης σε θανατηφόρα μέσα είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των αυτοκτονιών.

