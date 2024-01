Χάκα μέσα στο κοινοβούλιο χόρεψε 21χρονη βουλευτής στη Νέα Ζηλανδία

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο στη Νέα Ζηλανδία, όπου φαίνεται η νεότερη βουλευτής του Κοινοβουλίου από το 1853, Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, να κάνει τον πολεμικό χορό «χάκα». Η 21χρονη που ανήκει στους Μαόρι, τη φυλή των ιθαγενών στη Νέα Ζηλανδία, μίλησε στο Κοινοβούλιο της χώρας τον Δεκέμβριο του 2023, όπου όπως αναφέρει το India Today, έδωσε υπόσχεση στους ψηφοφόρους της, λέγοντας τα εξής: «Θα πεθάνω για εσάς … αλλά θα ζήσω, επίσης, για εσάς». «Πραγματικά αισθάνομαι σαν να έχω ήδη πει την παρθενική μου ομιλία έξω από τα σκαλιά του Κοινοβουλίου πέρυσι, για την 50ή επέτειο του Te Petihana» συνέχισε, για να ολοκληρώσει: «Αφιέρωσα εκείνη την ομιλία στους παππούδες μου. Ωστόσο, η σημερινή ομιλία είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας».

Η 21χρονη είναι η νεότερη βουλευτής στη Νέα Ζηλανδία από το 1853. Εξελέγη στο Κοινοβούλιο της χώρας τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, αφού επικράτησε της Nanaia Mahuta, η οποία κατείχε την έδρα από τον σχηματισμό της το 2008 και είναι βουλευτής από το 1996, σύμφωνα με τη New Zealand Herald.

Εκτελούνται διάφορα χάκα σε σχέση με την περίπτωση. Υπάρχουν χάκα τραγουδιού και χαράς, και πολεμικά χάκα. Υπάρχουν διάφορου τύποι πολεμικού χάκα – ένα που εκτελείται χωρίς όπλα, συνήθως για να εκφράσει δημόσια ή ιδιωτικά αισθήματα, είναι γνωστό ως «haka taparahi». Ένα άλλο, το «peruperu», εκτελείται με όπλα. Σε παλαιότερες εποχές, το περουπέρου εκτελείτο πριν από τη μάχη. Σκοπός του ήταν να επικληθεί τον θεό του πολέμου και να προειδοποιήσει τους εχθρούς για τη μοίρα που τους περίμενε. Περιλάμβανε άγριες εκφράσεις προσώπου και γκριμάτσες, το βγάλσιμο της γλώσσας, φούσκωμα των ματιών, γρυλίσματα και κραυγές, και το κούνημα των όπλων. Αν το χάκα δεν εκτελείτο με πλήρη ομοφωνία, αυτό θεωρείτο κακός οιωνός για τη μάχη. Συχνά οι πολεμιστές πήγαιναν γυμνοί στη μάχη, πέρα από μία πλεκτή από λινάτι ζώνη γύρω από τη μέση. Σκοπός των πολεμιστών ήταν να σκοτώσουν όλα τα μέλη από την εχθρική πολεμική ομάδα, ώστε να μην παραμείνει κανείς επιζών που να πάρει εκδίκηση.

🇳🇿 New Zealand MP Hana-Rawhiti Maipi-Clarke performed a haka in a powerful speech during her first appearance in parliament.

Maipi-Clarke is Aotearoa's youngest MP since 1853 and is seen as representing the 'kohanga reo' generation of young Māori.

