Σαν θρίλερ: Σμήνος μαύρων πουλιών κατέκλυσε πάρκινγκ στο Τέξας

Σκηνικό από ταινία τρόμου του Χίτσκοκ έζησαν πολίτες στο Τέξας, καθώς εκατοντάδες μαύρα πουλιά κατέκλυσαν ένα πάρκινγκ σε προάστιο του Χιούστον.

Μια αυτόπτης μάρτυρας, η Yvone Gomez, τράβηξε βίντεο, το μοιράστηκε στο TikTok και περιέγραψε τη σκηνή ως «απευθείας από ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ».

«Αυτά τα πουλιά δεν φοβήθηκαν καθώς κορνάρισα» είπε η Γκόμεζ, προσθέτοντας ότι το σμήνος των πουλιών δεν κινούνταν ακόμη και όταν περνούσαν οι άνθρωποι, ακόμα και όταν ένα παιδί φώναζε.

Σύμφωνα με το Houston Audubon, αυτά τα πουλιά απολαμβάνουν να μαζεύονται σε χώρους στάθμευσης εμπορικών κέντρων και φαστ φουντ με άφθονο φαγητό.

Πληροφορίες από New York Post.

This scene looks straight out of an Alfred Hitchcock movie https://t.co/u0DPMdOy7n pic.twitter.com/xCG6ouDu1l

— New York Post (@nypost) January 5, 2024