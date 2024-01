Νίκολας Ρόσι: Καταζητούμενος στις ΗΠΑ «έστησε» τον θάνατό του και πήγε στη Σκωτία

Ένας άνδρας, καταζητούμενος για βιασμό στις ΗΠΑ, σκηνοθέτησε τον θάνατό του, διέφυγε στη Σκωτία, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να τη γλιτώσει. Ο 36χρονος Νίκολας Ρόσι, που καταζητείται για βιασμό στη χώρα του, εκδόθηκε από τη Σκωτία στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μια απόφαση που έβαλε τέλος σε μια περιπετειώδη καταδίωξη, η οποία περιελάμβανε έναν σκηνοθετημένο θάνατο, μια πλαστή ταυτότητα και φανταστικά προβλήματα υγείας. Η αστυνομία της Σκωτίας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του τοπικού Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες παρείχε τη βοήθειά της σε «συνεργαζόμενες υπηρεσίες» για την έκδοσή του. Η αμερικανική δικαιοσύνη αναζητούσε τον 36χρονο στο πλαίσιο της έρευνας για τον βιασμό μιας γυναίκας στη Γιούτα το 2008 και για άλλες επιθέσεις.

Το 2019 ο Ρόσι διέδωσε στους οικείους του ότι έπασχε από καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο. Στη συνέχεια ανάρτησε τη… νεκρολογία του στο διαδίκτυο και εξαφανίστηκε, για να εμφανιστεί τελικά ολοζώντανος στη Βρετανία. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Ιντερπόλ και τον Οκτώβριο του 2021 ο Ρόσι συνελήφθη όταν προσβλήθηκε από Covid-19 και εισήχθη για νοσηλεία σε ένα νοσοκομείο της Γλασκώβης. Η φαντασία του, πάντως, συνέχισε να δουλεύει. Ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ονομαζόταν Άρθουρ Νάιτ και ήταν ένα «ορφανό από την Ιρλανδία». Οι Αρχές δεν πείστηκαν, πολύ περισσότερο που τα τατουάζ του ήταν ίδια με την περιγραφή που είχε δώσει η Ιντερπόλ.

