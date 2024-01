Ελεύθερος ο Όσκαρ Πιστόριους 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της Στέενκαμπ

Ελεύθερος με αναστολή σχεδόν 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της φίλης του Ρίβα Στέενκαμπ αφέθηκε ο πρώην παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους από φυλακή της Νότιας Αφρικής. Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο Πιστόριους ήταν «στο σπίτι του» το πρωί της Παρασκευής, έχοντας εκτίσει το ήμισυ της ποινής του, που ξεπερνούσε τα 13 χρόνια. Η μητέρα της Στέενκαμπ δήλωσε ότι αποδέχεται την απόφαση να αποφυλακιστεί ο πρώην αθλητής, αλλά πρόσθεσε ότι η οικογένειά της είναι αυτή που «εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης», σύμφωνα με το BBC. Ο Πιστόριους, 37 ετών σήμερα, πυροβόλησε την Στέενκαμπ πολλές φορές το 2013 μέσα από μια πόρτα. Ισχυρίστηκε αργότερα ότι την πέρασε για διαρρήκτη.

Ο Πιστόριους καταδικάστηκε τελικά για φόνο το 2015, αφού το εφετείο ανέτρεψε προηγούμενη ετυμηγορία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Σύμφωνα με τη νοτιοαφρικανική νομοθεσία, όλοι οι παραβάτες δικαιούνται να εξεταστούν για αποφυλάκιση με αναστολή όταν έχουν εκτίσει το ήμισυ της συνολικής ποινής τους, η οποία για τον Πιστόριους ορίστηκε τελικά το 2017 σε 13 χρόνια και πέντε μήνες. Θα ζει υπό αυστηρούς όρους -μεταξύ άλλων δεν θα μπορεί να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης- έως ότου λήξει η ποινή του το 2029.

