Σύγκρουση αεροπλάνων Τόκιο: Νέες αποκαλύψεις για το τρομερό δυστύχημα

Οι οδηγίες που είχαν δοθεί στο αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής, που συγκρούστηκε με εκείνο της Japan Airlines στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, ήταν να περιμένει stand by και ο πύργος ελέγχου δεν του είχε δώσει το ΟΚ για απογείωση, όπως προκύπτει από τις απομαγνητοφωμένες συνομιλίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Στο μοιραίο δυστύχημα η πτήση 516 της JAL έπεσε κατά την προσγείωση πάνω στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Και οι 379 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο της JAL πρόλαβαν να απομακρυνθούν σε μια επιχείρηση εκκένωσης που χαρακτηρίστηκε «θαύμα», αλλά πέντε από τα έξι μέλη του αεροπλάνο της ακτοφυλακής σκοτώθηκαν.

At Tokyo Haneda airport, a Japan Airlines aircraft crashes with an earthquake relief plane, causing it to catch fire.

On Tuesday, a Japan Airlines airplane carrying hundreds of people crashed into an earthquake rescue aircraft and caught fire as it touched down at Tokyo’s Haneda… pic.twitter.com/pwuCXCdrQr

— War&Peace (@realpeacenotwar) January 3, 2024