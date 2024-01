Νάπολι: Οι Ιταλοί έκλεισαν τον Πασκουάλε Ματσόκι

Η Νάπολι ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του αμυντικού της Σαλερνιτάνα, Πασκουάλε Ματσόκι, ο οποίος είχε συνδεθεί με την ΑΕΚ τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο 28χρονος δεξιός μπακ θα ταξιδέψει στη Νάπολι την Τετάρτη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στους πρωταθλητές της Serie A.

Η Σαλερνιτάνα θα εισπράξει 3.000.000 ευρώ από αυτήν τη μεταγραφή, με τον Ματσόκι να αναλαμβάνει τον ρόλο της αλλαγής του αρχηγού Τζιοβάνι ντι Λορέντζο.

🔵🔄 Pasquale Mazzocchi will undergo tests as new Napoli player tomorrow, joining on deal worth more than €3m.

Alessandro Zanoli will join Genoa on loan from Napoli, as expected. pic.twitter.com/GQmjD8vKRA

