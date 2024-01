Ιαπωνία – φωτιά αεροπλάνο: Αίσιο τέλος για τους 379 επιβάτες

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους της Japan Airlines αμέσως μετά τη σύκγκρουσή του, κατά την προσγείωση, με το αεροπλάνο της ακτοφυλακής και τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε. Ακολούθησαν δευτερόλεπτα πανικού, με τους επιβάτες – μεταξύ τους βρίσκονταν και 8 παιδιά – να προσπαθούν να εκκενώσουν το φλεγόμενο αεροσκάφος, πριν αυτό καταστραφεί ολοσχερώς. Τελικά, σύμφωνα με την ιαπωνική κυβέρνηση και τη Japan Airlines, και τα 379 άτομα κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Το ακόλουθο βίντεο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο διασώθηκαν οι επιβάτες και το πλήρωμα μέσω ειδικής φουσκωτής τσουλήθρας

A Japan Airlines passenger plane caught fire upon landing at Tokyo’s Haneda Airport. #HanedaAirport #JapanAirlines pic.twitter.com/kNyCg30Ttk

Στο μεταξύ, βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου πιστεύεται ότι δείχνουν το εσωτερικό του αεροσκάφους των Ιαπωνικών Γραμμών πριν από την εκκένωσή του. Το επίμαχο υλικό αναδημοσίευσε και ο ιστότοπος Sky News, επισημαίνοντας πάντως ότι η αυθεντικότητά του δεν έχει επαληθευτεί. Πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση ΝΗΚ δείχνουν το αεροσκάφος να έχει τυλιχτεί στις φλόγες ενώ είναι καθηλωμένο στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου και επιβάτες του να απομακρύνονται από αυτό χρησιμοποιώντας την φουσκωτή τσουλήθρα εγκατάλειψης αεροσκάφους. Επίσης πυροσβέστες φαίνονται να βρίσκονται επί τόπου και να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Το αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Εκπρόσωπος της Japan Airlines ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Σιν-Τσιτόζ του Χοκάιντο στη βόρεια Ιαπωνία και η φωτιά εκδηλώθηκε όταν αυτό προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Χανέντα το απόγευμα της Τρίτης τοπική ώρα.

Footage from the Inside of Japan Airlines, Flight JL516 directly following the Collision with a Japanese Coast Guard Aircraft at Tokyo-Haneda International Airport. https://t.co/0LoxgfKhSn

A Japan Airlines plane with several hundred passengers onboard caught fire at Tokyo’s Haneda airport after colliding with another aircraft

It appears that all aboard were safely evacuated, national broadcaster NHK reports https://t.co/WE7R6IKoiy pic.twitter.com/5mYED97v6w

— Bloomberg (@business) January 2, 2024