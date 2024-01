Πρωτοχρονιά 2024 – Μαντόνα: Με τα παιδιά της γιόρτασε η «βασίλισσα της ποπ»

Η Μαντόνα καλωσόρισε το 2024 μαζί με τα έξι παιδιά της, την 27χρονη Λούρδη, τον 23χρονο Ρόκο, τον 18χρονο Ντέιβιντ, τη 17χρονη Μέρσι και τα 11χρονα δίδυμα Στέλα και Εστέρ.

Η 65χρονη «βασίλισσα της ποπ» μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα από τον εορτασμό της νέας χρονιάς στον λογαριασμό της στο Instagram, συμπεριλαμβανομένων μερικών φωτογραφιών της οικογένειας να διασκεδάζει μαζί στον ήλιο.

Σε μια φωτογραφία, η τραγουδίστρια και ο γιος της Ρόκο έχουν φόντο τη γαλάζια θάλασσα και σε μια άλλη, η Λούρδη ποζάρει σε μια selfie στο σκάφος.

Σε άλλη φωτογραφία, η Μαντόνα φορούσε έναν δερμάτινο κορσέ και μια τιάρα «Happy New Year», καθώς πόζαρε με καθένα από τα παιδιά της.

Ανάρτησε επίσης μια φωτογραφία με τη σχεδιάστρια μόδας Στέλα ΜακΚάρτνεϊ, η οποία εμφανίστηκε να γιορτάζει με την οικογένεια.

Στη λεζάντα, η Μαντόνα αναφέρθηκε στο τραγούδι «Good Life» των Inner City, γράφοντας: «Let Me Take You to a Place I know you want to Go- It’s A Good Life……….Happy 2024!!!».