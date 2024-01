Παρί Σεν Ζερμέν: Ελεύθερος ο Κιλιάν Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, μπαίνει στους τελευταίους έξι μήνες του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Πρακτικά, μπορεί να μιλήσει με όποια ομάδα θέλει και φυσικά να υπογράψει, με ορίζοντα το καλοκαίρι. Επέκταση της συνεργασίας του με τους Παριζιάνους δεν φαίνεται να έρχεται σύντομα, παρά τις προσπάθειες των Γάλλων. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει στην καριέρα του 182 τέρματα σε 233 συμμετοχές, σε εγχώρια κύπελλα έχει 41 συμμετοχές με 35 τέρματα και σε διεθνή κύπελλα (Champions League και Europa League) έχει 69 εμφανίσεις και 43 τέρματα σε Μονακό και Παρί.

Να σημειωθεί ότι, όλο αυτό το διάστημα ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, ασκεί πιέσεις προκειμένου να πείσει τον Εμπαπέ να πει το “ναι” σε νέο συμβόλαιο έστω και με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2025, χωρίς προς το παρόν να φαίνεται πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Parisien, η Λίβερπουλ και η Ρεάλ Μαδρίτης πρόκειται να διεκδικήσουν την υπογραφή του σταρ της Παρί. Το γαλλικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι Reds είναι σοβαρός υποψήφιος για την επόμενη μέρα στην καριέρα του Κιλιάν Εμπαπέ.

Η Ρεάλ φυσικά παραμένει ως φαβορί. Βέβαια, οι μερένγκες έχουν αποτύχει να τον ντύσουν στα λευκά σε προηγούμενες περιπτώσεις και πλέον θέλουν να ακολουθήσουν μία διαφορετική τακτική, δίνοντάς του deadline να αποφασίσει μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου.

