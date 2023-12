Ρόχαν Ντένις: Συνελήφθη για τον θάνατο της συζύγου του

Σε σοκ βρίσκεται ο κόσμος της ποδηλασίας, αφού συνελήφθη ο Ρόχαν Ντένις για τον θάνατο της συζύγου του. Ο Αυστραλός, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατηγορείται ότι σκότωσε τη 32χρονη Μελίσα Χόσκινγκς (πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια στην ποδηλασία) μπροστά από το σπίτι τους στην Αδελαΐδα, όταν την παρέσυρε επιταχύνοντας με το γκρίζο βαν του.

Συνέβη -όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα -Gazzetta dello Sport»- στο Μέντιντι, μια γειτονιά στα βόρεια της Αδελαΐδας της Αυστραλίας, όπου το ζευγάρι ζούσε με τα δύο του παιδιά. Η γυναίκα νοσηλεύτηκε με σοβαρά τραύματα και πέθανε λίγες ώρες αργότερα.

Τον Φεβρουάριο ο 33χρονος Ρόχαν Ντένις, ανακοίνωσε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του σεζόν: «Σε ευχαριστώ Μελίσα που με στήριξες σε όλη την καριέρα μου και που μου έδωσες τα καλύτερα παιδιά που θα μπορούσα να ζητήσω ποτέ. Το ποδήλατο μου έχει δώσει τόσα πολλά και θα είμαι για πάντα ευγνώμων. Υπάρχει ακόμη μια μεγάλη σεζόν μπροστά, αλλά σίγουρα θα είναι η τελευταία μου ως επαγγελματίας» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντένις, κέρδισε ένα στάδιο στο «Giro d’Italia», ένα στο «Tour de France», δύο «Vuelta», δύο παγκόσμιους τίτλους στην ατομική χρονομέτρηση και δύο στην ομαδική χρονομέτρηση, και ένα χάλκινο μετάλλιο στην Ολυμπιακή χρονομέτρηση. Στην πίστα κέρδισε ένα ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο και δύο παγκόσμιους τίτλους στο ομαδικό pursuit. Η Μελίσα Χόσκινγκς ήταν επίσης πρωταθλήτρια ποδηλασίας: το 2015 κέρδισε το χρυσό στο ομαδικό pursuit, ενώ αποχώρησε το 2017.

World champion cyclist Rohan Dennis allegedly behind wheel of car that killed his wife https://t.co/MTdDEHm6NQ pic.twitter.com/9CHjqArgEQ

— New York Post (@nypost) December 31, 2023