Μέισον Γκρίνγουντ: Η Μπάρτσα θέλει βελτίωση στην επίθεση

Ο Μέισον Γκρίνγουντ έχει εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του στην La Liga, στην οποία αγωνίζεται από το καλοκαίρι αφού η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού στη Χετάφε. Φέτος έχει 14 συμμετοχές με 5 τέρματα σε πρωτάθλημα και κύπελλο και 4 ασίσ με την ομάδα του. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun» η Μπαρτσελόνα τον παρακολουθεί με σκάουτερ, καθώς ενδιαφέρεται για την απόκτησή του και ήθελε να δει αν ο ποδοσφαιριστής ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού και στο στιλ του Τσάβι και του συλλόγου.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, οι άνθρωποι των «Μπλαουγκράνα» πιστεύουν πως ο Γκρίνγουντ είναι… ό,τι πρέπει για την ομάδα του Καμπ Νου. Η Μπαρτσελόνα είναι αποφασισμένη να τον κάνει δικό της και το δημοσίευμα αναφέρει πως αυτή τη στιγμή θεωρείται το φαβορί για την απόκτησή του. Βέβαια, οποιαδήποτε κίνηση της Μπαρτσελόνα θα γίνει το καλοκαίρι, παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Μέισον Γκρίνγουντ και από άλλες ομάδες της La Liga.

🚨 Barcelona are ready to offer Mason Greenwood Lionel Messi’s iconic No. 10 shirt as part of a £40M transfer this summer.

(Source: @ncustisTheSun) pic.twitter.com/RxhYewc1AP

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 30, 2023