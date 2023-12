Ζάλγκιρις Κάουνας: Ο Αντρέα Τρινκιέρι νέος προπονητής της

Ο Κάζις Μακσβίτις αποτέλεσε παρελθόν από την Ζάλγκιρς στις 09:46 ώρα Ελλάδος. Με ένα post στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter η Ζάλγκιρις αποχαιρέτησε τον Μακσβίτις, αναφέροντας ότι επήλθε λύση της συνεργασίας με κοινή συναίνεση.

Ο Μακσβίτις βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας από την περσινή σεζόν, κατακτώντας το πρωτάθλημα και Κύπελλο Λιθουανίας. Η άσχημη πορεία όμως της Ζάλγκιρις στην EuroLeague, όπου με ρεκόρ 5-12 βρίσκεται στην 16η θέση (σε 18 ομάδες) στο φινάλε του πρώτου γύρου δεν άρεσε στους διοικούντες, που αποφάσισαν να λύσουν το συμβόλαιο του Λιθουανού.

Head Coach Kazys Maksvytis is leaving Zalgiris by mutual agreement. Coach, thank you for everything! pic.twitter.com/VxRheIxHA1

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 30, 2023