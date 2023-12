Πόλεμος Ουκρανία τώρα: Νέες πυραυλικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Κίεβο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 8 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο και άλλοι 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στις μαζικές πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σήμερα, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Κτίριο σταθμού του μετρό στο Κίεβο που χρησιμοποιείτο ως καταφύγιο υπέστη ζημιές, διευκρίνισε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, καταγράφηκαν 22 ρωσικά πλήγματα, από τα οποία υπέστησαν ζημιές ένα νοσοκομείο, κτίρια κατοικιών και βιομηχανική εγκατάσταση, δήλωσε παράλληλα σε ουκρανικά τηλεοπτικά δίκτυα ο δήμαρχος της πόλης Ιχόρ Τερέχοφ.

Εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, έπειτα από αεροπορικές επιδρομές σε αστικά κέντρα απ’ άκρου σ’ άκρο της Ουκρανίας, που οδήγησαν στην κήρυξη κατάστασης συναγερμού σε όλη την επικράτεια. Στις κάπου έξι πόλεις που βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών πληγμάτων συγκαταλέγονται το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), η Λβιβ (δυτικά) και η Οδησσός (νότια), σύμφωνα με τις αρχές. Κηρύχθηκε συναγερμός σε όλη τη χώρα περί τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

High-rise apartment building on fire in Odesa after this morning’s Russian cruise missile attacks pic.twitter.com/i5ikUQTyWi

