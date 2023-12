Influencer στο γυμναστήριο: Το βαμμένο «κολάν» που προκάλεσε αντιδράσεις

Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στα social media η κίνηση μιας influencer από τις ΗΠΑ να βάψει στα πόδια της ένα κολάν και να εμφανιστεί έτσι στο γυμναστήριο. Στο βίντεο που ανήρτησε στο Χ η 25χρονη Νάταλι Ρέινολντς από την Καλιφόρνια, φαίνεται ένας άλλος θαμώνας του γυμναστηρίου να της κάνει παρατήρηση για την αμφίεσή της. «Αν δεν έχεις ρούχα, πρέπει να φύγεις κυρία μου» της είπε. «Μα φοράω ρούχα!» του απάντησε η 25χρονη. Αφού το βίντεο συγκέντρωσε 32 εκατομμύρια views η Ρέινολντς σε επόμενες αναρτήσεις της υπερασπίστηκε την επιλογή της. Yποστήριξε ότι είναι θύμα διαφορετικών κριτηρίων για τις αμφιέσεις στα γυμναστήρια. Έτσι σε επόμενες αναρτήσεις της, χρησιμοποίησε εικόνες από διαγωνισμούς body building, αλλά και πλάνα από άλλο YouTuber που πήγε στο γυμναστήριο με μπλουζάκι, που είχε βάψει στο κορμί του, για να δικαιολογήσει την άποψή της αυτή.

So when people wear these outfits it’s all about body positivity but when I’m wearing more then that it’s a problem. The gym allowed me inside, allowed me to film and had no issue otherwise they would have kicked me out… pic.twitter.com/gOk0CZWDSP

— natalie reynolds (@onlynatreynolds) December 28, 2023