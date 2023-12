Ρεάλ Μαδρίτης: Η ανανέωση του Αντσελότι είναι γεγονός

Με χαμόγελα θα ολοκληρωθεί το σίριαλ της ανανέωσης του συμβολαίου του Κάρλο Αντσελότι με την Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά του το Relevo. Όπως επισημαίνει το εν λόγω μέσο, Πέρεθ και Αντσελότι συναντήθηκαν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και κλείδωσαν το νέο deal το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το 2026.

Θυμίζουμε ότι, ο Αντσελότι το προηγούμενο διάστημα δέχθηκε πιέσεις από τους ιθύνοντες της βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας προκειμένου να πάρει τα κλειδιά της ομάδας αρχής γενομένης από το Copa America αλλά, το deal δεν ολοκληρώθηκε καθώς ο Ιταλός έχει ξεκαθαρίσει αρκετές φορές πως προτεραιότητά του είναι η παραμονή στη Ρεάλ.

Η διαχείριση του Καρλέτο με τα μεγάλα ταλέντα που έχει κάνει δικά της η ομάδα τα τελευταία χρόνια καθώς και τα θετικά αποτελέσματα παρά τους πολλούς τραυματισμούς, φέρεται πως έπαιξαν κομβικό ρόλο στην ολοκλήρωση του νέου deal. Πλέον, στόχος των Μαδριλένων είναι η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο με το πρώτο όνομα που βρίσκεται στη λίστα να είναι αυτό ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη Ζενίτ.

Carlo Ancelotti at the Bernabeu until 2026

Time for people to start respecting him more 🤍 pic.twitter.com/qmz0VqDPiI

— Jovan 🇵🇦 (@JovanRMFC) December 29, 2023