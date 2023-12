Ραφαέλ Βαράν: Η μάχη της Μπάγερν για τον Γάλλο αμυντικό

Φευγάτος είναι από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Ραφαέλ Βαράν καθώς οι σχέσεις του με τον Έρικ Τεν Χαχ δεν βρίσκονται και στην καλύτερη τους φάση ενώ και ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχει ξεκαθαρίσει πως τόσο η δική του προσθήκη όσο και αυτή του Κασεμίρο μόνο αρνητικό αντίκτυπο είχαν στην ομάδα.

Σύμφωνα με το Football Insider, έντονο ενδιαφέρον για την αγορά του ποδοσφαιριστή φέρεται πως έχει εκδηλώσει η πρωταθλήτρια Γερμανίας, Μπάγερν Μονάχου, όντας μάλιστα έτοιμη να καταθέσει την πρώτη της επίσημη πρόταση για την αγορά του. Αυτή, όπως αναφέρει το εν λόγω μέσο, θα κυμαίνεται κοντά στα 20.000.000 ευρώ, με παλαιότερο δημοσίευμα να θέλει την Γιουνάιτεντ να είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον παίκτη με ένα ποσό κοντά στα 30.000.000 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι, ο Βαράν βρίσκεται στο Μάντσεστερ από το καλοκαίρι του 2021 και έχει καταγράψει συνολικά 78 συμμετοχές με 2 γκολ και 1 ασίστ στο ενεργητικό του. Να σημειωθεί ότι, σε παλαιότερα δημοσιεύματα, ήθελε και την Ρεάλ να έχει στα ραντάρ της τον παίκτη μετά από τους τραυματισμούς των Αλάμπα και Μιλιτάο, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη κρούση για την απόκτησή του.

