Μίχαελ Σουμάχερ: Πως άλλαξε η ζωή του για πάντα

Τι είχε πει ο Μίχαελ Σουμάχερ στην εκπρόσωπό του πριν το ατύχημα στις Γαλλικές Αλπεις, πριν από δέκα χρόνια. “Μη μου τηλεφωνήσεις για να σχεδιάσουμε για τον επόμενο χρόνο, θα εξαφανιστώ”. Προαίσθηση; Μπορεί. Λίγες ημέρες πριν το ατύχημα στο θέρετρο Μεριμπέλ στις Γαλλικές Αλπεις, ο Μίχαελ Σουμάχερ εξέφρασε στην πιστή του εκπρόσωπο Σαμπίνε Κεμ την πρόθεσή του να «εξαφανιστεί» από τον κόσμο. Το αποκάλυψε η ίδια την άνοιξη του 2016 αλλά χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να συνδέσει ο Τύπος τη δήλωσή της με όσα ακολούθησαν των γεγονότων στη Μεριμπέλ.

Το ημερολόγιο έδειχνε 29 Δεκεμβρίου 2013. Είχαν περάσει μόλις 13 μήνες από την απόσυρση του 44χρονου τότε “Κάιζερ” του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Μίχαελ Σουμάχερ από τη Formula 1 και απολάμβανε τον ελεύθερο χρόνο του μαζί με την οικογένειά του. Όπως συνήθιζε τα τελευταία χρόνια, είχε ταξιδέψει στη Μεριμπέλ μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Κορίνα και τα παιδιά του Τζίνα Μαρία 16 ετών και Μικ 14 ετών, για να αλλάξει το χρόνο εκτοξεύοντας την αδρεναλίνη στο αίμα του, στις πλαγιές των Αλπεων, κάνοντας σκι.

Όταν έφτασε η οικογένεια Σουμάχερ στη Μεριμπέλ, ο Μίχαελ παρατήρησε πως το χιόνι δεν βρισκόταν σε ικανοποιητική κατάσταση. Το είπε στην Κορίνα λίγο πριν το ατύχημα όπως αποκάλυψε και η ίδια στο ντοκιμαντέρ του στο Netflix και την προετοίμασε πως μπορεί να αλλάξουν σχέδια και να πάνε στο Ντουμπάι για skydive.

Λίγες ώρες αργότερα ο Σουμάχερ κατέβαινε την πίστα με μεγάλη ταχύτητα έχοντας βγει από την ασφαλή ζώνη. Κατέληξε πάνω σε βράχο με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Ήταν η στιγμή που η επιθυμία του Σούμι να εξαφανιστεί γινόταν πραγματικότητα. Για χρόνια το αγωνιώδες ερώτημα αν μπορούσε να αποφευχθεί η μοιραία πτώση ζητούσε απάντηση.

Η παρατήρηση του Μίχαελ πως το χιόνι δεν ήταν σε καλή κατάσταση φαίνεται πως συνετέλεσε στον σοβαρό τραυματισμό του. “Το ιδιαίτερο είναι ότι είχε χιονίσει λίγο εκείνες τις ημέρες, έτσι οι βράχοι ήταν ελαφρώς καλυμμένοι από χιόνι, μόνο ένα πολύ ελαφρύ στρώμα το οποίο ήταν αρκετό για να κρύψει το βράχο. Αν είχε χιονίσει περισσότερο ο Σουμάχερ θα μπορούσε να ξεπεράσει τον βράχο», εξηγούσαν λίγα χρόνια αργότερα τα μέλη των σωστικών συνεργείων που έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να περιοριστεί η ζημιά που είχε υποστεί ο «Κάιζερ».

Πριν λίγες ημέρες ο δημοσιογράφος Γενς Γκίντεον που ήταν παρών την ημέρα του ατυχήματος αποκάλυψε όσα του είπε ένας δάσκαλος του σκι που εργαζόταν στη Μεριμπέλ και ήταν από τους πρώτους που βοήθησαν τον Σουμάχερ. «Ηταν ξεκάθαρο πως δεν υπήρχε αρκετό χιόνι. Ακόμα και στις πίστες δεν υπήρχαν ιδανικές συνθήκες για σκι. Ηταν πολύ επικίνδυνο να βγεις εκτός πίστας τέτοια ημέρα”, φέρεται να είπε ο δάσκαλος του σκι στον Γκίντεον, περιγράφοντας το λάθος του Σουμάχερ.

Ο δάσκαλος του σκι υποστήριξε επίσης ότι οι διασώστες έκαναν ένα σοβαρό λάθος στην πρώτη εκτίμηση της κατάστασης του Σουμάχερ. Αρχικά το ελικόπτερο αποφάσισε να κατευθυνθεί σε μια μικρή ιατρική κλινική στο Μουτιέ- περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά. Στα μισά της διαδρομής αποφασίστηκε πως θα έπρεπε να πάει τελικά στο νοσοκομείο της Γκρενόμπλ. Ο χρόνος που χάθηκε θα μπορούσε να ήταν το κλειδί για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Στο νοσοκομείο διαγνώσθηκε με σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε άμεσα σε νευροχειρουργική επέμβαση με τη ζωή του να κρέμεται από μια κλωστή για πολλές ώρες. Για μήνες βρισκόταν σε τεχνητό κώμα, ενώ η κατάσταση της υγείας του ήταν επτά σφράγιστο. Ύστερα από περίπου 250 ημέρες ο Σούμι ξύπνησε από το τεχνητό κώμα και μεταφέρθηκε σε κλινική αποκατάστασης.

Λίγους μήνες αργότερα η οικογένεια του αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι του στο Γκλαντ της Ελβετίας όπου θα δεχόταν την ιατρική περίθαλψη που χρειαζόταν εκεί. Τα τελευταία δέκα χρόνια δεκαπέντε γιατροί, νοσηλευτές και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό βρίσκονται νυχθημερόν δίπλα του, με το εβδομαδιαίο κόστος να υπολογίζεται, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια, στα 132.000 ευρώ.

