Τότεναμ: Ο Λορίς ένα βήμα πριν τη Λος Άντζελες FC

Τον τελευταίο χρόνο στην Τότεναμ διανύει ο Ούγκο Λορίς και όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, βρίσκεται κοντά σε μία νέα περιπέτεια. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος τονίζει ότι ο έμπειρος γκολκίπερ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Λος Άντζελες FC προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας τον ερχόμενο Ιανουάριο, αφού βρίσκεται εκτός πλάνα του Άγγελου Ποτσέκογλου.

Η Τότεναμ δεν έχει στα πλάνα της τον ποδοσφαιριστή και ήδη έχει δώσει το πράσινο φως για την αποχώρησή του σε περίπτωση που ο ίδιος το επιθυμεί. Θυμίζουμε ότι, ο Λορίς βρίσκεται στο ρόστερ της Τότεναμ από το 2012 όταν και τα σπιρούνια δαπάνησαν για την περίπτωσή του ένα ποσό κοντά στα 12.500.000 ευρώ.

Συνολικά ο Λορίς έχει πραγματοποιήσει 444 συμμετοχές με την αγγλική ομάδα με την εστία του να διατηρείται ανέπαφη σε 151 εξ αυτών.

🚨🇺🇸 LAFC are advancing in talks to sign Hugo Lloris from Tottenham, deal being discussed on player side but MLS move considered concrete as @pokeefe1 called.

Spurs already gave the green light, it’s up to Lloris. pic.twitter.com/vUTKOgoE8X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2023