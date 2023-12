Στέφανος Τσιτσιπάς: “Έχω ξεπεράσει τον τραυματισμό, τα πράγματα φαίνονται καλά”

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό στο Σίδνεϊ. Μεταξύ άλλων ο Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε στον τραυματισμό του στην μέση του αλλά και στην σχέση του με την αγαπημένη του Πάουλα Μπαντόσα, για την οποία ζητάει τη στήριξη του κόσμου.

“Έχω ξεπεράσει τον τραυματισμό, τα πράγματα φαίνονται καλά για εμένα. Πριν μερικές εβδομάδες δεν ήμουν σίγουρος αν θα είμαι έτοιμος, όμως τώρα πιστεύω ότι είμαι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το κομμάτι της σεζόν σημαίνει πολλά για εμένα και θέλω να είμαι όσο το δυνατόν πιο υγιής. Υπήρξαν κάποια σκαμπανεβάσματα και αυτό είναι φυσιολογικό για κάθε αθλητή, αλλά είναι σημαντικό να έχεις θετική σκέψη. Έκανα τα σωστά πράγματα για να βρεθώ σε φόρμα και είναι αφοσιωμένος καθημερινά”, δήλωσε αρχικά ο Έλληνας τενίστας.

“Ήταν σημαντικό κομμάτι της χρονιάς μου και μου έφερε πολλή χαρά και αυτοπεποίθηση στην καθημερινή ζωή μου. Είναι σημαντικό στήριγμα, έχω χτίσει εξαιρετική σχέση μαζί της. Είναι ο Νο.1 φαν μου κι εγώ είμαι ο Νο.1 δικός της, σπρώχνουμε ο ένας τον άλλο.

Θα ήθελα να δω τους Έλληνες να την υποστηρίζουν. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ισπανική κοινότητα στην Αυστραλία, οπότε αν δείτε την Πάουλα, φροντίστε να την στηρίξετε, και δείξτε της την αγάπη που δείχνετε σε εμένα”.

