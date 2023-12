Μίκαελ Σουμάχερ – πείραμα: Η «ύστατη» προσπάθεια των γιατρών

Νέες λεπτομέρειες αναφορικά με την 24ωρη φροντίδα του Μίκαελ Σουμάχερ έρχονται στο φως στη δημοσιότητα και ενώ συμπληρώνονται δέκα χρόνια από το μοιραίο ατύχημα που είχε κάνοντας σκι. Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Δεκεμβρίου 2013 ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κάνοντας σκι στο θέρετρο Μεριμπέλ στις γαλλικές Άλπεις. Ο αδελφός του Μίκαελ Σουμάχερ, Ραλφ παραδέχθηκε ότι ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μπορεί να μην αναρρώσει πλήρως.

Ο 54χρονος «Σούμι» μπήκε σε τεχνητό κώμα και υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με την Daily Mail η οικογένειά του όλα αυτά τα χρόνια έχει διατηρήσει πλήρη μυστικότητα γύρω από την κατάστασή του. Παράλληλα βρίσκεται στο σπίτι του όπου δέχεται την συνεχή φροντίδα από ιατρικό προσωπικό και τη σύντροφο της ζωής του Κορίνα.

