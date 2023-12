Καταιγίδα Γκέριτ Βρετανία: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε 100 σπίτια στο Μάντσεστερ

Χιλιάδες νοικοκυριά στη Βρετανία έμειναν χωρίς ρεύμα την Πέμπτη μετά το χάος από την καταιγίδα Γκέριτ σε ολόκληρη τη χώρα με αυτοκινητόδρομους κλειστούς κι έναν «τοπικό ανεμοστρόβιλο» να προκαλεί καταστροφές σε κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ. Αν και δεν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για σφοδρή κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας, ο αντίκτυπος της καταιγίδας Γκέριτ με ισχυρούς ανέμους, σφοδρές βροχοπτώσεις και χιονοθύελλες συνεχίζει να γίνεται αισθητός σε περιοχές της χώρας.

Η καταιγίδα Γκέριτ έφερε πυκνές χιονοπτώσεις σε περιοχές της Σκωτίας μαζί με ισχυρούς ανέμους – στο όρος Κέιρνγκορμ στα υψίπεδα της Σκωτίας, καταγράφηκε ριπή ανέμου με ταχύτητα 170 χιλιομέτρων – και έντονες βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης καθώς πεσμένα δέντρα, κλαδιά και άλλα συντρίμμια κατέστρεψαν καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Υπολογίζεται ότι περίπου 16.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Σκωτία.

Η καταιγίδα προκάλεσε επίσης χάος στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών μεσούσης της εορταστικής περιόδου με πολλές σιδηροδρομικές συνδέσεις στη Σκωτία να μη λειτουργούν για δεύτερο 24ωρο, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι ασφαλείας, ενώ σε μία περίπτωση χρειάστηκε να επέμβουν διασώστες για να απομακρύνουν τους επιβάτες ενός τρένου μετά την πτώση δέντρου στις ράγες. Λόγω της πυκνής χιονόπτωσης σε βόρεια περιοχή της Σκωτίας εκατοντάδες οχήματα εγκλωβίστηκαν επί ώρες σε αυτοκινητόδρομο, ενώ σε σημεία άλλων εθνικών οδών, που πλημμύρισαν, χρειάστηκε επιχείρηση απάντλησης υδάτων.

Η αστυνομία της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ (GMP) κήρυξε «μείζον συμβάν» μετά από «πολλές αναφορές» για έναν «τοπικό ανεμοστρόβιλο» περίπου στις 23.45 το βράδυ της Τετάρτης, ο οποίος προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» σε περίπου 100 σπίτια στο Στάλιμπριτζ του Τέιμσαϊντ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν μεσούσης της καταιγίδας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και η αστυνομία τους προέτρεψε να μην επιστρέψουν μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της κατάστασης των οικιών τους από δομικούς μηχανικούς. Ο Οργανισμός Έρευνας Ανεμοστρόβιλων και Καταιγίδων δήλωσε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί λεπτομερής επιτόπια έρευνα για να μπορέσει να επιβεβαιώσει ότι η ζημιά προκλήθηκε από έναν σπάνιο για τη Βρετανία ανεμοστρόβιλο.

