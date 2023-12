Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ποιες είναι οι τρεις ομάδες που θέλουν τον Μέιμπρι

Πολλά είναι τα ανοιχτά μέτωπα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο με την άφιξη της INEOS Group και του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στο εσωτερικό της ομάδας να περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μία από τις υποθέσεις που απασχολούν τους ιθύνοντες του συλλόγου είναι αυτή του νεαρού Τυνήσιου μεσοεπιθετικού, Χάνιμπαλ Μέιμπρι.

Ο 20χρονος έχει μπει στο ροτέισον του Τεν Χαχ έχοντας καταγράψει τη φετινή σεζόν με την πρώτη ομάδα 8 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 1 γκολ στο ενεργητικό του και έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, με πολλούς μάλιστα να τον παρομοιάζουν με τον Φελαϊνί τόσο λόγω της θέσης του όσο και λόγω του μαλλιού του.

Το συμβόλαιο του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι αλλά, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναμένεται να γίνουν συζητήσεις για την ανανέωσή του και έπειτα να βρεθεί ομάδα για να παραχωρηθεί δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν. Ήδη, σύμφωνα με τον Ιταλό, τρεις είναι οι ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Ο λόγος για τις Σεβίλλη, Λυών και Φράιμπουργκ, με τους “Κόκκινους Διαβόλους” να καλούνται να αποφασίσουν τον εκλεκτό για επόμενο σταθμό του παίκτη.

🔴🇹🇳 EXCL: Hannibal Mejbri, not going to AFCON as he can leave Man Utd to go on loan in January.

Understand 3 clubs want to sign him — they all want him available in Jan/Feb.

🇪🇸 Sevilla

🇫🇷 Olympique Lyon

🇩🇪 Freiburg

…meanwhile, talks to extend his #MUFC deal are underway. pic.twitter.com/ZQ8wKbwxNe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2023