Γκιράσι: Πολλές ομάδες κοιτάζουν τον δεύτερο σκόρερ της Bundesliga

Μακριά από τη Γερμανία και τη Στουτγκάρδη φαίνεται ότι βρίσκεται το ποδοσφαιρικό μέλλον του δεύτερου σκόρερ της Bundesliga με 17 τέρματα σε 14 συμμετοχές, Σεϊρού Γκιρασί. Ο 27χρονος επιθετικός παρότι έχει συμβόλαιο συνεργασίας με τον γερμανικό σύλλογο μέχρι το 2026, η ρήτρα αποδέσμευσης που υπάρχει σε αυτό, 17 με 17,5 εκατ. ευρώ, του επιτρέπει να αναζητήσει την τύχη του σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με την Premier League να αποτελεί τον διακαή του πόθο.

Στη “μάχη” της απόκτησής του έχει μπει εδώ και καιρό η Μίλαν, με ιταλικά μέσα να βάζουν στο παιχνίδι -εσχάτως- τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ. Οι ομάδες των Έρικ τεν Χαχ και Άγγελου Ποστέκογλου επιδιώκουν την ενίσχυση στην επιθετική τους γραμμή στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο, με τον Γκιρασί να αποτελεί μια κίνηση χαμηλού κόστους και ρίσκου.

SERHOU GUIRASSY

Top target for January

Bundesliga stats⚽️

Games: 14

Goals: 17

Only Mbappe (18) and Kane (21) have more goals in Europe’s top 5 leagues

£15m release clause in January, Guirassy could be bargain of the season

🔴

— Everything Man United (@EverythingMU_) December 21, 2023