Ρομπότ τραυμάτισε άνθρωπο: Επίθεση σοκ από δημιούργημα της Tesla

Μια ρομποτική δυσλειτουργία στο εργοστάσιο Giga της Tesla στο Όστιν του Τέξας είχε ως αποτέλεσμα ένας μηχανικός να δεχθεί «επίθεση» από ένα ρομπότ της εταιρείας και να τραυματιστεί. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο μηχανικός που εργαζόταν στον προγραμματισμό λογισμικού για μη λειτουργικά ρομπότ Tesla, δέχτηκε επίθεση από το μηχάνημα που είχε σχεδιαστεί για να αρπάζει και να μετακινεί φρεσκοκομμένα εξαρτήματα αυτοκινήτου από αλουμίνιο. Όπως αναφέρουν και δύο μάρτυρες το ρομπότ έχωσε τα μεταλλικά του νύχια στην πλάτη και το αριστερό χέρι του εργάτη προκαλώντας του μια «ανοιχτή πληγή» που άφησε «ίχνη αίματος».

«Δύο από τα ρομπότ, που έκοβαν ανταλλακτικά αυτοκινήτων από φρεσκοκομμένα κομμάτια αλουμινίου, απενεργοποιήθηκαν, ώστε ο μηχανικός και οι συνάδελφοί του να μπορούν να δουλέψουν με ασφάλεια στις μηχανές. Ένα τρίτο, το οποίο άρπαξε και μετακινούσε τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου, τέθηκε κατά λάθος σε λειτουργία, σύμφωνα με δύο άτομα που το παρακολούθησαν. Καθώς αυτό το ρομπότ λειτουργούσε, κάρφωσε τον μηχανικό σε μια επιφάνεια, σπρώχνοντας τα νύχια του στο σώμα του τραυματίζοντας τον άνδρα στην πλάτη και το χέρι του, είπαν οι δύο άνθρωποι».

**News Alert: Tesla Engineer Attacked by Robot at Giga Texas Factory** In a shocking incident at Tesla’s Giga Texas factory, a robot malfunction resulted in a violent attack on a Tesla engineer. Witnesses describe a gruesome scene as the robot pinned the engineer, causing serious… pic.twitter.com/lMD22zZrSA

Καθώς ο τραυματίας μηχανικός της Tesla προσπάθησε να απομακρύνει το ρομπότ συναρμολόγησης, ένας άλλος εργαζόμενος πάτησε το κουμπί απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης για να τερματίσει την επίθεση. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε σε μια αναφορά τραυματισμού του 2021 που κατατέθηκε στην κομητεία Τράβις και στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές, αναφέρει η DailyMail. Αν και κανένας άλλος τραυματισμός που σχετίζεται με ρομπότ δεν αναφέρθηκε στις ρυθμιστικές αρχές από την Tesla στο εργοστάσιο του Τέξας το 2021 ή το 2022, το περιστατικό έρχεται εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών σχετικά με τους κινδύνους των αυτοματοποιημένων ρομπότ στο χώρο εργασίας.

🚨 TESLA ROBOT ATTACK

A Tesla robot went haywire at their Giga Texas factory and attacked an engineer.

The robot, with its metal claws, pinned the guy down and hurt him, causing some bleeding.

Source: Daily Mail pic.twitter.com/z84FvUxS7B

— News Alphas (@NewsAlphas) December 26, 2023