Ιερέας προκαλεί χαμό στις ΗΠΑ: «Ο Χριστός ήταν Παλαιστίνιος Εβραίος»  

Έντονη δημοσιότητα πήραν οι δηλώσεις ενός ιερεά στις ΗΠΑ, ο οποίος μιλώντας στο CNN επιχείρησε να συνδέσει τη γέννηση του Χριστού με τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αποκαλώντας τον Ιησού «Παλαιστίνιο Εβραίο». Συγκεκριμένα, μιλώντας στο CNN, το πρωί των Χριστουγέννων, ο ιερέας Έντουαρντ Μπεκ, ρωτήθηκε για τον «πόνο και τη δυστυχία» που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια των εορτών και να απευθυνθεί σε όσους αισθάνονται «απελπισμένοι». «Ένας Παλαιστίνιος Εβραίος που γεννήθηκε σε μια εποχή που η χώρα του ήταν υπό κατοχή, σωστά; Δεν μπορούν να βρουν ένα μέρος για να γεννήσει καν, η μητέρα του. Είναι άστεγοι. Τελικά πρέπει να φύγουν ως πρόσφυγες στην Αίγυπτο»

«Νομίζω ότι το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ότι ο Θεός είναι μαζί μας και δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό», απάντησε ο Μπεκ. «Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι η ιστορία των Χριστουγέννων αφορά έναν Παλαιστίνιο Εβραίο – πόσο συχνά συναντάτε αυτές τις λέξεις μαζί; Ένας Παλαιστίνιος Εβραίος που γεννήθηκε σε μια εποχή που η χώρα του ήταν υπό κατοχή, σωστά; Δεν μπορούν να βρουν ένα μέρος για να γεννήσει καν, η μητέρα του. Είναι άστεγοι. Τελικά πρέπει να φύγουν ως πρόσφυγες στην Αίγυπτο, όχι λιγότερο. Θέλω να πω, δεν μπορείς να φανταστείς τους παραλληλισμούς με τη σημερινή παγκόσμια κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή», ανέφερε αρχικά. «Και έτσι κατά κάποιο τρόπο, αυτός είναι που πιστεύουμε ότι ο Θεός γεννιέται σε αυτή την κατάσταση και όμως, αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος, ο Ιησούς, λέει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει φως μέσα στο σκοτάδι. Εγώ το πιστοποιώ αυτό. Έτσι με κάποιο τρόπο ο Θεός εισέρχεται σε αυτή την εμπειρία του πόνου και του αγώνα και στην πραγματικότητα γεννιέται μέσα σε αυτήν. Αυτό είναι το θαυμαστό αυτής της γιορτής για μένα», προσέθεσε.

“The story of Christmas is about a Palestinian Jew born into an occupied country, having to flee as refugees into Egypt.” – Father Edward Beck @FrEdwardBeck on @CNN a few minutes ago. @NY_Arch @CardinalDolan pic.twitter.com/EFVsU3i1p4 — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) December 25, 2023

Αντιδράσεις στα social media

Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αρκετοί επέκριναν τον ιερέα και τον «κατακεραύνωσαν», κάνοντας λόγο για «λανθασμένη» ιστορία για τον Ιησού Χριστό. Ενδεικτική είναι η αντίδραση του αρθρογράφου της New York Post, Κάρολ Μάρκοβιτς, ο οποίος σημείωσε: «Αυτό είναι ένα ντροπιαστικό λάθος». «Επειδή ξέρετε πως στο Κατά Ματθαίον 15:24 ο Ιησούς είπε ‘Δεν στάλθηκα παρά μόνο για τα χαμένα πρόβατα του οίκου του Ισραήλ’, με το Ισραήλ ο Ιησούς εννοούσε την Παλαιστίνη. Ο πάτερ Μπεκ πρέπει να σταματήσει να βλέπει Al Jazeera και να αρχίσει να διαβάζει την Καινή Διαθήκη», ανέφερε ο ερευνητής του Ιδρύματος, Defense of Democracies, Χουσεΐν Αμπντούλ-Χουσεΐν.

«Πώς μπορεί ο Τύπος να δείχνει ότι δεν είναι πραγματικά συνδεδεμένος με τον λαό; Πώς άφησε ένα τέτοιο σχόλιο», δήλωσε ο συντηρητικός ραδιοφωνικός παρουσιαστής, Έρικ Έρικσον. «Η Παλαιστίνη δεν ήταν καν δημιούργημα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας την εποχή της γέννησης του Χριστού. Η προώθηση μιας πολιτικής ατζέντας όπως αυτή, χρησιμοποιώντας τον Χριστό, αντανακλά άσχημα για το δίκτυο», προσέθεσε. «Ο πόλεμος κατά των Χριστουγέννων είναι ακόμη πιο ολέθριος φέτος με την ευγενική χορηγία του CNN», ανέφερε από την πλευρά του ο στρατηγιστής του GOP, Στηβ Γκεστ. «Καλά Χριστούγεννα από το CNN», σχολίασε ο οικοδεσπότης του Versus Media Podcast, Στίφεν Λ. Μίλερ.

Jewish Palestine at the time of Jesus https://t.co/B443CFQjrr — Father Edward L. Beck (@FrEdwardBeck) December 25, 2023

Υπεραμύνθηκε του ισχυρισμού του

Πάντως, ο Μπεκ δεν πτοήθηκε και υπερασπίστηκε τη στάση του στο Χ, καθώς μοιράστηκε ένα άρθρο της Britannica με τίτλο «Η εβραϊκή Παλαιστίνη την εποχή του Ιησού» και μοιράστηκε ένα απόσπασμα από έναν άλλο σύνδεσμο που έγραφε: «Θυμηθείτε ότι το όνομα ‘Παλαιστίνιος’ αναφέρεται εδώ και καιρό σε μουσουλμάνους, Εβραίους και άλλους που ζουν σε αυτό το μέρος του κόσμου εδώ και γενιές». Φυσικά, ούτε αυτή η τοποθέτηση του ιερέα κατεύνασε τις αντιδράσεις. «Όλοι μας σας ακούσαμε σήμερα στο CNN, να ισχυρίζεστε ότι ο Ιησούς ήταν Παλαιστίνιος Εβραίος και να συγκρίνετε την κατάστασή του με τους Παλαιστίνιους σήμερα που αναγκάζονται να ‘φύγουν για την Αίγυπτο’. Ντροπή σας για την υποκίνηση μίσους που θυμίζει λιβελογραφίες που οδηγούν σε κάτι αιματηρό», ανέφερε ο ιδρυτής του Ιδρύματος Samawal, Άβι Κάνερ στον Μπεκ.

Ο Μπεκ από την πλευρά του απάντησε: «Λυπάμαι που ακούσατε αυτό που θέλατε να ακούσετε. Αλλά το μήνυμά μου ήταν μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης, τόσο με το Ισραήλ όσο και με τους Παλαιστίνιους που υποφέρουν. Όσο περισσότερο τονίζουμε τις διαφορές μας, τόσο λιγότερη αγάπη θα υπάρχει στον κόσμο». Μάλιστα ο Κάνερ μοιράστηκε και μία φωτογραφία στην οποία δείχνει ότι ο ιερέας τον έχει μπλοκάρει από το Χ.