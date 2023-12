«All I Want for Christmas is You»: Το χιουμοριστικό βίντεο της Μαράια Κάρεϊ 

Το «All I Want for Christmas is You» είναι ίσως το πιο επιτυχημένο τραγούδι για τα Χριστούγεννα, με τη Μαράια Κάρεϊ να έχει καρπωθεί άτυπα, τον τίτλο της «βασίλισσας των Χριστουγέννων». Ωστόσο, πολύς κόσμος έχει κουραστεί να ακούει το τραγούδι κάθε χρόνο, τόσο συχνά και η ποπ σταρ το ξέρει, αλλά δεν πτοείται. Η τραγουδίστρια τρόλαρε τον εαυτό της σε ένα βίντεο με τα παιδιά της. Στο κλιπ, η Κάρεϊ και τα παιδιά έχουν σταθεί μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και της λένε ενοχλημένα «μαμά φτάνει, το ίδιο κάνουμε κάθε χρόνο». Εκείνη προσπαθεί να τα πείσει ότι αξίζει τον κόπο και ξεκινά να τραγουδά. Από την πρώτη νότα, τα παιδιά εξαφανίζονται από το πλάνο.

«All I Want for Christmas Is You»

Το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1994, μαζί με τον βετεράνο συνθέτη Ουόλτερ Αφανασιέφ, κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του αμερικανικού τσαρτ Billboard, όμως το 2019. Όπως είχε επισημάνει το BBC, η μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία με τον «κολλητικό» ρυθμό έκανε το ντεμπούτο της το 1994 ως EP και όχι ως single. Αυτό σημαίνει ότι ήταν εκτός του ανταγωνισμού για τη λίστα Hot 100 του Billboard. Μετά από αλλαγές στον κανονισμό, το τραγούδι μπήκε για πρώτη φορά στο τσαρτ το 2000, και τα τελευταία χρόνια προσέγγιζε όλο και περισσότερο την πρώτη θέση. Αν και ήταν πάντα αγαπητό, το ρομαντικό τραγούδι έλαβε μια νέα ώθηση το 2003, όταν ακούστηκε στην επιτυχημένη ταινία «Love Actually».

Ποιος είναι ο δημιουργός;

Η Μαράια Κάρεϊ είχε ισχυριστεί σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι το «All I Want For Christmas Is You», ήταν δημιούργημά της, το οποίο μάλιστα είχε εμπνευστεί από όταν ακόμα ήταν παιδί. Όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει το 2017 έγραψε το τραγούδι σε ένα μικρό αρμόνιο: «Είμαι τόσο περήφανη για το τραγούδι που έγραψα όταν ήμουν ακόμη παιδάκι». Ομως ο συνδημιουργός της επιτυχίας Γουόλτερ Αφανάσιεφ έχει τη δική του εκδοχή.

Σε podcast ο Αφανάσιεφ είχε δηλώσει: «Απλώς κάποια στιγμή, έπειτα από δέκα χρόνια επιτυχίας, η Μαράια άρχισε να υπαινίσσεται ότι έγραψε αυτό το τραγούδι όταν ήταν μικρό κοριτσάκι. Γιατί όμως δεν το είχε πει από την αρχή; Γιατί πολύ απλά πρόκειται για μια ιστορία που έφτιαξε στο κεφάλι της με τα χρόνια. Δεν καταλαβαίνει από μουσική, δεν γνωρίζει από συγχορδίες, θεωρία της μουσικής ή τίποτα από όλα αυτά. Το να ισχυρίζεται ότι έγραψε ένα τόσο περίπλοκο και γεμάτο συγχορδίες τραγούδι όταν ήταν μικρό κοριτσάκι είναι παραμύθι».

Σύμφωνα με τον Γουόλτερ Αφανάσιεφ, το «All I Want For Christmas Is You» δημιουργήθηκε, όταν εκείνος και η Κάρεϊ «κρύφτηκαν σε ένα όμορφο σπίτι που νοίκιαζαν, ήταν καλοκαίρι και υπήρχε ένα πιάνο. Άρχισα να παίζω ένα boogie-woogie, κάτι σαν ροκ. Η Μαράια μπήκε μέσα και άρχισε να τραγουδάει το “I don’t want a lot for Christmas”. Έτσι συνεχίστηκε και συνεχίστηκε και ήταν σαν ένα παιχνίδι πινγκ-πονγκ. Της χτυπούσα την μπάλα και εκείνη μου την έριχνε πίσω. Εκείνη την εποχή ένιωσα ότι συνεργαστήκαμε τέλεια».

Η μήνυση των 20 εκατομμυρίων για το τραγούδι των Χριστουγέννων

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε επίσης κατηγορηθεί για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από τον Άντι Στόουν για το δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Ο τραγουδοποιός ισχυρίστηκε ότι συνέγραψε και ηχογράφησε ένα τραγούδι με τίτλο «All I Want For Christmas Is You», πριν η Κάρεϊ κυκλοφορήσει το δικό της κομμάτι, το οποίο έκανε παγκόσμια επιτυχία.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Στόουν είχε τονίσει ότι το τραγούδι του, ήταν που ενέπνευσε το κομμάτι της Κάρεϊ και απαιτούσε ένα μέρος των κερδών της, ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος ηχογράφησε το τραγούδι του το 1989 στο Νάσβιλ.