Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Βρετανός μεγιστάνας Jim Ratcliffe αγόρασε το 25% του συλλόγου

Σε νέα εποχή εισέρχεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Sir Jim Ratcliffe συμφώνησε να αγοράσει το 25% της κορυφαίας αγγλικής ομάδας, έναντι 1,25 δισ. λίρες. Ως μέρος της συμφωνίας, ο όμιλος Ineos του Ratcliffe θα αναλάβει τον έλεγχο των ποδοσφαιρικών λειτουργιών του συλλόγου. Η Μάντσεστερ Γιουάνιτεντ ανήρτησε μάλιστα το γεγονός στο twitter με μία λιτή ανακοίνωση. Ο Ratcliffe, 71 ετών, σύμφωνα με το BBC θα παράσχει επίσης 300 εκατομμύρια δολάρια (236 εκατομμύρια λίρες) για μελλοντικές επενδύσεις στο Old Trafford.

Ο γεννημένος στο Μάντσεστερ επιχειρηματίας είναι πρόεδρος της εταιρείας πετροχημικών Ineos και όπως έχει τονίσει πολλές φορές είναι «δια βίου υποστηρικτής του συλλόγου».

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company. #MUFC

«Ενώ η εμπορική επιτυχία του συλλόγου εξασφάλισε ότι πάντα υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια για να κερδίσουμε τρόπαια στο υψηλότερο επίπεδο, αυτή η δυνατότητα δεν έχει ξεκλειδωθεί πλήρως τον τελευταίο καιρό».

«Θα φέρουμε την παγκόσμια γνώση, τεχνογνωσία και ταλέντο από τον ευρύτερο όμιλο Ineos Sport για να βοηθήσουμε στην περαιτέρω βελτίωση του συλλόγου, παρέχοντας παράλληλα κεφάλαια που προορίζονται να επιτρέψουν μελλοντικές επενδύσεις στο Old Trafford» τόνισε ο ισχυρός άντρας της Ineos. «Είμαστε εδώ μακροπρόθεσμα και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις και σκληρή δουλειά μπροστά μας, τις οποίες θα προσεγγίσουμε με αυστηρότητα, επαγγελματισμό και πάθος. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με όλους στο σύλλογο – το διοικητικό συμβούλιο, το προσωπικό, τους παίκτες και το πάθος. οπαδοί – για να βοηθήσει τον σύλλογο να προχωρήσει» τόνισε ο Ratcliffe.

«Η κοινή μας φιλοδοξία είναι ξεκάθαρη: όλοι θέλουμε να δούμε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκεί που ανήκει, στην κορυφή του αγγλικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου» πρόσθεσε. Η ανακοίνωση έρχεται 13 μήνες αφότου οι ιδιοκτήτες του συλλόγου, η οικογένεια Γκλέιζερ, δήλωσαν ότι σκέφτονται να πουλήσουν για να «διερευνήσουν στρατηγικές εναλλακτικές», κάτι που πολύ καιρό τώρα εκφράζεται και από οπαδούς της ομάδας. Η οικογένεια Γκλέιζερ αγόρασε τον σύλλογο για 790 εκατομμύρια λίρες (1,34 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2005.

Γεννημένος στο Μάντσεστερ, ο Ratcliffe δηλώνει «ισόβιος υποστηρικτής της ομάδας». Κατέχει δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, τη Νίκαια και τη Λωζάνη, την ποδηλατική ομάδα Ineos Grenadiers και μια ομάδα ιστιοπλοΐας. Στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να αγοράσει την Τσέλσι. Ο Βρετανός επιχειρηματίας ίδρυσε και διευθύνει την Ineos, εταιρεία πετροχημικών και fracking (υδραυλικής ρηγμάτωσης, μιας μεθόδου εξόρυξης). Κατείχε επίσης διευθυντικές θέσεις στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Γιουβέντους.

🚨🔴 Manchester United also announce that “Sir Jim Ratcliffe and INEOS group will provide an additional $300 million intended to enable future investment into Old Trafford”. pic.twitter.com/31nU4kiwe8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2023