Αγιοβασίληδες Θερμαϊκός: Η υπέροχη Θεσσαλονίκη περιμένει τα Χριστούγεννα!

Μπροστά σε ένα παράξενο θέαμα βρέθηκαν όσοι το πρωί του Σαββάτου 23 Δεκεμβρίου έκαναν τη βόλτα τους στη νέα παραλία στη Θεσσαλονίκη, όταν είδαν δεκάδες Άγιους Βασίληδες να κάνουν απόβαση στον Θερμαϊκό επάνω σε σανίδες SUP. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Thestival.gr, οι Άγιοι Βασίληδες δεν ήρθαν με έλκηθρο, αλλά κάνοντας SUP στον Θερμαϊκό, κατά μήκος της νέας παραλίας, μοιράζοντας ευχές και χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους που απολάμβαναν τη βόλτα τους με σύμμαχο τον καλό καιρό. Η δράση διοργανώθηκε από το ThesSUP και οι Άγιοι Βασίληδες έκαναν κουπί επάνω σ’ ένα SUP και ξεκινώντας από τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης, έφτασαν στον Λευκό Πύργο.

“Η δράση είναι ξενόφερτη αλλά την αγαπήσαμε. Είναι η Τρίτη χρόνια που κάνουμε το Santa Sup. Μπορούν να μετέχουν στη δράση όσοι το επιθυμούν με το sup τους. Στόχος μας είναι να δώσουμε χαρά και να “τραβήξουμε” τον κόσμο προς τη θάλασσα”, ανέφερε στο thestival.gr η Βιργινία Παναγιωτοπούλου, εκπρόσωπος της ομάδας ThesSUP. Μικροί και μεγάλοι έσπευσαν να φωτογραφίσουν τους πρωτότυπους αγιοβασίληδες αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί τους.