Σελένα Γκόμεζ σχέση: Τα τρυφερά λόγια για τον Μπένι Μπλάνκο

Η Σελένα Γκόμεζ αποκάλυψε τι ακριβώς προσφέρει ο Μπένι Μπλάνκο στη σχέση τους. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για τα πρέπει της σχέσης της σε συνέντευξη που έδωσε στη «Vogue México y Latinoamérica» και δημοσιεύτηκε την Πέμπτη. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες επιβεβαίωσε ότι βγαίνει με τον μουσικό παραγωγό εδώ και έξι μήνες. Συγκεκριμένα, η Γκόμεζ σημείωσε ότι η βασική της προτεραιότητα σε μια σχέση είναι η διατήρηση του αυτοσεβασμού της, καθώς και η παροχή ενός ανοιχτού χώρου για να συζητηθούν τα συναισθήματα. «Είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον που μπορεί να σε ακούσει και να νοιάζεται για σένα, αλλά ξέρω ότι όταν συμβεί είναι υπέροχο και θα θέλεις να είναι υγιές», δήλωσε στη συνέντευξη.

Δεν κατονόμασε τον Μπλάνκο, αλλά το άρθρο επεσήμανε ότι επιβεβαίωσε το ειδύλλιό τους την ώρα που γραφόταν. Οι δυο τους γνωρίζονται τουλάχιστον από το 2019, όταν συνεργάστηκαν με τον J. Balvin και τον Tainy στο τραγούδι «I Can’t Get Enough». Έμειναν σε επαφή όλα αυτά τα χρόνια, με τον 35χρονο παραγωγό να παρευρίσκεται στα 31α γενέθλια της σταρ τον περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο, η σχέση τους δεν επιβεβαιώθηκε μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, όταν η Γκόμεζ κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη που τον έχει στη ζωή της.

