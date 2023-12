Τσιτσιπάς – Μπαντόσα: «Ή θα πήγαινε καλά, ή θα παίρναμε διαζύγιο»

Το πιο… καυτό ζευγάρι στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα, έπαιξαν συμπαίκτες για πρώτη φορά! Σε τουρνουά επίδειξης στο Άμπου Ντάμπι, οι «Tsitsidosa» κέρδισαν με 6-4 (παίχτηκε ένα σετ) τους Μεντβέντεφ και Κένι, με την Μπαντόσα να κάνει ένα λάθος στις δηλώσεις της, που προκάλεσε… χαμό και πολύ γέλιο στις κερκίδες. «Νομίζω αυτό ήταν το τεστ, είτε θα παίρναμε διαζύγιο είτε θα πάει όλο και καλύτερα, οπότε αυτό ήταν το τεστ σήμερα» είπε η Μπαντόσα, η οποία, αστειευόμενη, αντί να μιλήσει για χωρισμό, ανέφερε τη λέξη «διαζύγιο».

Ο Τσιτσιπάς, με την Αρίνα Σαμπαλένκα να γελά στο βάθος, διόρθωσε την αγαπημένη του με μια ατάκα… φωτιά. «Εννοείς να χωρίσουμε (γέλια). Προσπαθούσα για μια στιγμή να καταλάβω, αναρωτιόμουν πότε παντρευτήκαμε… Αλλά προφανώς υπάρχουν υπονοούμενα εκεί» είπε, με την Μπαντόσα να γελά.

«Ήταν εκπληκτικά, ήταν ευχαρίστηση να μοιράζομαι το court όχι μόνο με την Πάουλα, ξέρεις σε παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Είναι η αγαπημένη μου τενίστρια».

Badosa & Tsitsipas after winning their mixed doubles match

Paula: “This was the test. Either we get divorced, or this goes better & better.” 😂

Stefanos: “It’s a true pleasure to share the court with someone I’ve followed for a few years. My favorite female tennis player” ❤ pic.twitter.com/cZuH3kkGcS

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 21, 2023