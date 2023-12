Πράγα μακελειό σε Πανεπιστήμιο: Τρόμος στο κέντρο, εικόνες σοκ

Τρόμος και πανικός επικράτησε στο κέντρο της Πράγας όπου, σύμφωνα με πληροφορίες 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, και 30 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε Πανεπιστήμιο. Ολα τα νοσοκομεία της Πράγας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.

Mass shooting at the Faculty of Arts at Charles University in Prague. Dozens allegedly injured.

Possible biggest mass shooting in Czech history.

As many as 11 dead right now. Shooter taken out by cops. pic.twitter.com/7qShGOXzjB

