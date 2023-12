Πράγα επίθεση σε Πανεπιστήμιο: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 24 τραυματίες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση ενόπλου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας, ανέφεραν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο δράστης της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας, Μάρτιν Βόντρασεκ, ενδέχεται ο αριθμός των νεκρών να είναι μεγαλύτερος. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δράστης φαίνεται να προέβη στο έγκλημα παρακινούμενος από παρόμοια περιστατικά σε άλλες χώρες.

BREAKING: More than 15 people have been killed in a shooting in Prague.

The shooter was believed to be a student at Charles University where the shooting took place, and his father was found dead earlier in the day – according to reports.https://t.co/7ZIsgCTPb7

