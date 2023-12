Τουρκία πρωτάθλημα: Πρόεδρος πήρε την ομάδα και αποχώρησε από αγώνα

Η επανέναρξη του πρωταθλήματος στην Τουρκία, σημαδεύτηκε από ακόμη ένα δυσάρεστο περιστατικό. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση της Ιστανμπούλσπορ με την Τραμπζονσπόρ στο «Εσενιούρτ Νετσμί Καντόγλου Σταντιουμ», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super Lig, δεν ολοκληρώθηκε. Με το σκορ στο 1-2 (39’ Μουαμέρ Σαρικάγια – 11’ Μαχμούντ Τρεζεγκέ, 68’ Πολ Ονουάτσου), με τον Τάσο Μπακασέτα στο αρχικό σχήμα και τον Δημήτρη Κουρμπέλη στον πάγκο για την ομάδα του Αμπντουλάχ Αβτσί, ο πρόεδρος των γηπεδούχων, Ετσμέλ Φαΐκ Σαριαλίογλου, εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενος εντονότατα στον διαιτητή της αναμέτρησης, Αλί Σανσαλάν για αποφάσεις του.

🚨🇹🇷 Crazy scenes in Turkey…

Istanbulspor president Faiksarıaloğlu stormed onto the pitch mid-game and took his team into the changing room in protest at referee decisions! 🤯pic.twitter.com/FvSGQDw33Y

— EuroFoot (@eurofootcom) December 19, 2023