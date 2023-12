Αντετοκούνμπο Μπακς: Φίλαθλος έκανε πρόταση γάμου στο γήπεδο – Η αντίδραση του Γιάννη

Πολλά γίνονται στα ημίχρονα των αγώνων του ΝΒΑ συνήθως με τις ομάδες να ετοιμάζουν διάφορα παιχνίδια και να μοιράζουν δώρα. Οι Μιλγουόκι Μπακς στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Σαν Αντόνιο Σπερς «συνεργάστηκαν» με έναν φίλαθλό τους που ήθελε να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του.

Εκείνη επιλέχθηκε δήθεν τυχαία για να παίξει σε ένα παιχνίδι στο ημίχρονο και όσο είχε τα μάτια της κλειστά, ο σύντροφός της που φορούσε φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είχε βγάλει το μονόπετρο από την τσέπη έτοιμος να της το προσφέρει.

Όταν έβγαλε το κάλυμμα από τα μάτια της και αντίκρισε το δαχτυλίδι η κοπέλα συγκινήθηκε απάντησε το «ναι» και στη συνέχεια αγκάλιασε τον σύντροφό της. Λίγα μέτρα μακριά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που χαμογελούσε διαρκώς και χειροκρότησε το ζευγάρι όταν αγκαλιάστηκε.

SHE SAID YES! 💍 pic.twitter.com/9VbX4S3uzK

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 20, 2023