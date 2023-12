Ρούμπι Φράνκε: Δημοφιλής youTuber που έδινε συμβουλές ανατροφής… κακοποιούσε τα παιδιά της

Μια μητέρα 6 παιδιών από τη Γιούτα, που έδινε συμβουλές ανατροφής μέσω ενός κάποτε δημοφιλούς καναλιού στο YouTube, ομολόγησε την ενοχή της για κακοποίηση ανηλίκου, σε δύο από τα παιδιά της επειδή – όπως δικαιολογήθηκε – λιμοκτονούσε.Η Ρούμπι Φράνκε, η οποία κάποτε είχε το κανάλι «8 Passengers» στο YouTube, φορώντας γκρι και λευκά ρούχα φυλακής, δήλωσε ένοχη στις τρεις πρώτες κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκου και για την τέταρτη είπε: «Με βαθύτατη θλίψη λύπη και θλίψη για την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, δηλώνω ένοχη».

#BREAKING: “With my deepest regret and sorrow for my family and my children, guilty.” #8Passengers YouTube ‘Mom-fluencer’ #RubyFranke took a plea deal to charges of child abuse in court today.#CourtTV Is this justice? pic.twitter.com/S3RMx5P2qy

— Court TV (@CourtTV) December 18, 2023