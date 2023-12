ΗΠΑ: Φρουρός κατέρρευσε ενώ φυλούσε το φέρετρο της πρώην ανώτατης δικαστή Σάντρα Ντέι Ο’Κόνορ

Μία φρουρός που φυλούσε το φέρετρο της Σάντρα Ντέι Ο΄Κόνορ στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατέρρευσε εχθές το πρωί, με την λιποθυμία της να μεταδίδεται live στην αμερικανική τηλεόραση. Ο Ο’Κόνορ, που υπήρξε η πρώτη γυναίκα μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, πέθανε την 1 Δεκεμβρίου στο Φοίνιξ της Αριζόνα σε ηλικία 93 ετών λόγω επιπλοκών που σχετίζονται με άνοια και αναπνευστική ασθένεια. Η κηδεία της, που πραγματοποιήθηκε εχθές, περιλάμβανε τη μεταφορά της σορού της στην κεντρική αίθουσα του Ανώτατου Δικαστηρίου όπου πολλοί αξιωματούχοι – μεταξύ των οποίων και η Κάμαλα Χάρις – απέτισαν φόρο τιμής και αποχαιρέτισαν τη σημαντική γυναίκα.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν live από το Ανώτατο Δικαστήριο, μια φρουρός που στεκόταν διπλα στο φέρετρο εμφανίζεται να καταρρεύει, με τους λόγους της λιποθυμίας της να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι. Το εν λόγω απόσπασμα δείχνει έναν συνάδελφο της φρουρού να προσπαθεί να τη συγκρατήσει, ενώ η γυναίκα δέχεται τη βοήθεια και άλλων παρευρισκομένων.

Συντηρητική, αλλά πολιτικά μετριοπαθής, η Σάντρα Ντέι Ο΄Κόνορ διορίστηκε τον πρώην πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981 και υπηρέτησε για περισσότερα από 24 χρόνια μέχρι την αποχώρησή της το 2006. Άφησε την έδρα για να φροντίσει τον σύζυγό της, Τζον Τζέι Ο’Κόνορ, ο οποίος έδινε μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ και πέθανε το 2009. Ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους διόρισε τον δικαστή Σάμιουελ Αλίτο ως αντικαταστάτη της. Μεταξύ των σημαντικών της αποφάσεων ήταν η αποφασιστική της ψήφος που ουσιαστικά όρισε πρόεδρο τον Τζορτζ Μπους μετά τις εκλογές του 2000, αλλά και η υπόθεση Planned Parenthood v Casey το 1992 που επιβεβαίωσε ότι το δικαιώμα των γυναικών στις αμβλώσεις. Ειρωνεία της τύχης: ο διάδοχός της, Σάμιουελ Αλίτο, συνένταξε το 2022 την ετυμηγορία της πλειοψηφίας που ανέτρεψε αυτό το δικαίωμα.

