Τσαρλς Κομάντσι: Το FBI συνέλαβε τον μπασκετμπολίστα και την σύντροφό του

Χρειάστηκαν μόλις μερικές ημέρες για να ξετυλιχθεί το κουβάρι σχετικά με την φυλάκιση του Τσαρλς Κομάντσι με τις κατηγορίες της απαγωγής και δολοφονίας της 23χρονης γιατρού, Μαρέινα Ρότζερς. Και οι πληροφορίες σοκάρουν.

Ο Κομάντσι και η σύντροφός του, Σακάρι Χάρντεν, συνάντησαν την Μαρέινα Ρότζερς το βράδυ 5 Δεκεμβρίου και δύο ημέρες μετά η παρέα της άτυχης γιατρού δήλωσε την εξαφάνισή της. Στις 15 Δεκεμβρίου ο 27χρονος μπασκετμπολίστας που αποδεσμεύθηκε από τους Στόκτον Κινγκς, θυγατρική ομάδα των Σακραμέντο Κινγκς στη G-League του NBA, συνελήφθη από το FBI και την Αστυνομία του Λας Βέγκας και κρατείται στην κεντρική φυλακή του Σακραμέντο. Η δίκη του ζεύγους, καθώς συνελήφθη και η Χάρντεν, έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου στις 15:00 ώρα Δυτικής Ακτής.

NBA G-league player Chance Comanche has been arrested by the FBI in connection with the disappearance of a 23-year-old woman, Marayna Rodgers, whose remains were found in a desert area of Henderson. pic.twitter.com/8Xslg2V9zO

Με βάση όσα δημοσιεύτηκαν, οι δύο φερόμενοι ως συνεργοί βρίσκονταν σε επικοινωνία καιρό, σχεδιάζοντας να προχωρήσουν στην δολοφονία της Ρότζερς όταν η ομάδα που αγωνιζόταν ο Κομάντσι – οι Στόκτον Κινγκς, που είναι η θυγατρική των Σακραμέντο Κινγκς στην G-League – θα βρισκόταν στο Λας Βέγκας. Και αυτό έγινε.

Οι δύο συνεργοί και το θύμα είχαν κοινή συνομιλία σε μία πλατφόρμα, με τον Κομάντσι να φέρεται να ζήτησε από την Μαριάννα Ρότζερς να συνευρεθεί ερωτικά με αυτόν και την φίλη του, προσφέροντάς της 1.000 δολάρια. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι ζήτησε και στις δύο να έχουν δεμένα τα χέρια τους στο αυτοκίνητο, κάτι το οποίο το θύμα δέχθηκε. Μόλις της έδεσε όμως τα χέρια, πήρε ένα καλώδιο και το τύλιξε στον λαιμό της και με την βοήθεια της φίλης του στραγγάλισε την Ρότζερς. Κατόπιν, μετέβησαν σε μία έρημη περιοχή και άφησαν το πτώμα, το οποίο βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες.

Chance Comanche, a former player with the NBA G League’s Stockton Kings, and his girlfriend have been arrested and charged in connection with the kidnapping and killing of a missing woman whose remains were found in a desert near Las Vegas, police announced Sunday. pic.twitter.com/kKXeSombuj

