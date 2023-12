Άιντραχτ Φρανκφούρτη: Το νέο απόκτημα της γερμανικής ομάδας

Το αντίο στην Αγγλία και πηγαίνει Γερμανία ο Φαν ντε Μπέεκ. Συγκεκριμένα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτη θα συνεχίσει την καριέρα του και να αγωνίζεται το δεύτερο μισό της σεζόν της Bundesliga, ο Ντόνι φαν ντε Μπέεκ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Φρανκφούρτη για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε σε συμφωνία με τη γερμανική ομάδα για τον δανεισμό του Ολλανδού μέσου και πλέον απομένει να ολοκληρωθεί το τυπικό μέρος της υπόθεσης και να ανακοινωθεί.

Η συμφωνία των δύο πλευρών αφορά δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι, ενώ θα περιλαμβάνεται σε αυτή κι οψιόν αγοράς ύψους συνολικά 15 εκατ. ευρώ (11 εκατ. ευρώ + 4 εκατ. πρόσθετα), η οποία ωστόσο δεν είναι υποχρεωτική. Ο 26χρονος δεσμεύεται με τη Γιουνάιτεντ μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Donny van de Beek to Eintracht Frankfurt, here we go! Verbal agreement now in place.

🇳🇱 Exclusive details: loan until June — buy option included for €15m potential package, add ons included. It’s NOT mandatory.

Eintracht will also pay #MUFC a loan fee. pic.twitter.com/xniA1NMFRK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2023